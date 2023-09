Hrvata proglasili najiritantnijom osobom na US Openu

Najveće iznenađenje petog dana US Opena ispadanje je četvrte teniserke svijeta Jelene Ribakine. Prošlogodišnja osvajačica Vimbldona i ovogodišnja finalistkinja Australijan Opena od turnira se oprostila porazom 3:6, 7:6(6), 4:6 od Rumunke Sorane Kirste, čime se nastavio njen mršav učinak u Njujorku. Ali ovaj put na tapetu javnosti bio je Jelenin trener, Hrvat Stefano Vukov.

U pet nastupa na posljednjem Grend slemu, Kazahstanka nikad nije otišla dalje od trećeg kola, a skor pobjeda i poraza na US Openu sada joj iznosi 4:5.

Ribakinu već više od četiri godine trenira Vukov, inače i sam bivši teniser. Ovaj 36-godišnjak iz Rijeke poznat je po netipičnom stilu treniranja, pogotovo tokom meča, kada joj često upućuje vrlo oštre komentare, što su strani mediji okarakterisali kao "bjesomučno" i "intenzivno" ponašanje.

Vukov je i sinoć ponovo bio u centru pažnje jer je tokom meča konstantno svojoj igračici davao uputstva kako da se nosi sa Kirsteom, čak i u trenucima kad je Rumunka trebala servirati.

Nije se to svidjelo komentatorima na društvenim mrežama, od kojih su ga neki proglasili "najiritantnijom osobom na US Openu". Poznati teniski novinar Hoze Morgado napisao je da Vukov "puno priča", dok su ostali bili puno direktniji.

Vukov talks... a lot. — José Morgado (@josemorgado) September 2, 2023

"Može li, molim vas, netko staviti traku na njegova usta?", stoji u jednom komentaru. Bilo je i pitanja zbog čega Vukov za svoje ponašanje nije dobio opomenu.

Ribakina je već u nekoliko navrata javno stala u odbranu svog trenera, zadnji put nakon finala Australijan Opena kada su ga optužili da je ne poštuje.

"On je strastven trener, s puno znanja o tenisu. Za razliku od ljudi koji daju ovakve komentare, on ima veliko znanje i o meni kao osobi i kao sportisti. Oni koji me dobro poznaju, znaće da nikad ne bih prihvatila trenera koji ne poštuje mene i moj trud. Možda sam tiha na terenu, ali u meni je takmičarka koja želi postići velike stvari i Stefano mi je uvijek pomagao na taj način.", napisala je tada na društvenim mrežama, prenose "Jutarnje".