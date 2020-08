"Hrvati obožavaju Đokovića - on je naš"

Nekadašnji prvi čovjek zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić govorio je u emisiji "Sportlight" o mnogim temama.

Kontroverzni Hrvat je između ostalog pričao i o Novaku Đokoviću, najboljem teniseru svijeta.

Tačnije, o turniru koji je srpski igrač organizovao u Beogradu i Zadru - Adrija tur.

"Kada su moje kćerke gledale Đokovića kako se penje na listi, one nisu spavale danima. Đoković je naš. Ne samo Đoković, i Džajić je moj, Zeka je moj, Maljković je moj, Mirko Sandić, selektori, igrači… To su ljudi za koje sam ja navijao i veselio se. Prema tome, Đokovića nema šta ko da brani", rekao je Mamić u emisiji "Sportlight".

Mamić je dodao i da njegovi sunarodnici obožavaju Đokovića.

"On je broj jedan u svijetu od osam milijardi ljudi, u svijetu gdje svi žele da budu Đoković. Svi žele da budu na njegovom mjestu. Čovjek dođe u Hrvatsku usred sezone da promoviše hrvatski turizam, radost, igru, sport i primjer mladima i onda bi neko trebalo da ga napada. Ali, da ne damo značaj fukarama malim i minornim, Hrvati obožavaju Đokovića i to ne samo njega, već i poštuju svaki srpski uspjeh", dodao je on.

Đoković će prvi turnir nakon pauze igrati u Sinsinatiju, koji počinje u subotu.

(B92.net)