Hrvatica protiv 61. teniserke svijeta nije osvojila ni gem (VIDEO)

Hrvatska 26-godišnja teniserka Jana Fet (WTA / 196.) ostala je bez gema u dvoboju prvog kola WTA turnira u Hong Kongu, a 32-godišnjoj Ruskinji Anastaziji Paljučenkovoj (WTA / 61.) je za pobjedu od 2:0 (6:0, 6:0) trebalo 49 minuta.

Tokom meča Vrbovčanka nije uspjela doći do gem-lopte, kad je bila na servisu.

Jedinu priliku za osvajanje gema imala je u drugom setu, kad je kod vođstva Pavljučenkove od 2:0 došla do dvije brejk lopte.

To je za Fetovu najuvjerljiviji poraz na WTA Turu, a samo je još jednom u seniorskoj konkurenciji poražena bez osvojenog gema, na ITF turniru u Šibeniku 2013. godine.

Tada ju je sa 6:0 i 6:0 savladala buduća pobjednica Rolan Garosa (2021.), Čehinja Barbora Krejčikova, navodi "Večernji List".

What a stunning performance from Anastasia Pavlyuchenkova! Hitting superbly, Nastia claims the 4th double bagel victory of her career as she defeats Jana Fett 6-0, 6-0 in the first round of the Hong Kong Tennis Open. The 2017 champion looking in fantastic form! pic.twitter.com/iwncgl6LGk