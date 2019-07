Hrvatski portal: Novak je ponovo poslao sve u neku stvar

"Nalazite se na najvećem teniskom stadionu na svijetu. Gubite nakon tri i pol sata igre. Čini vam se da su svi protiv vas, i sudac, i 20 tisuća navijača, i Oko sokolovo, i skupljači loptica".

Započinje hrvatski portal "Index.hr" svoj tekst o veličanstvenoj pobjedi Novaka Đokovića u finalu Vimbldona nad jednim od dva najveća rivala Rodžerom Federerom.

"Index" je priču započeo podsjećanjem na finale iz 2011. godine kada je u finalu savladao drugog od dojice najvećih rivala Rafaela Nadala.

"Isti onaj koji vam je tri mjeseca prije nanio prvi poraz u sezoni i prekinuo niz od 41 (!) pobjede. Ima dvije meč-lopte i servira na jednom od svojih najdražih turnira. Sve je spremno za slavlje i od vas se očekuje samo da mu na mreži gospodski pružite ruku i čestitate. I što vi napravite? Pošaljete sve u neku stvar, i suca, i 20 tisuća onih koji su navijali protiv vas, i Oko sokolovo koje vas je živciralo, i skupljače loptica. Sve. I odigrate najbolji udarac u povijesti tenisa. Preokrenete meč", piše portal, a potom se vraća na ovogodišnje finale.

"Osam godina poslije nalazite se na najpoznatijem teniskom stadionu na svijetu. Gubite nakon četiri sata igre. Čini vam se da su svi protiv vas, i sudac, i 15 tisuća navijača, i Oko sokolovo, i skupljači loptica. Čini vam se da nitko na stadionu ne želi da vi prekinete jednu od najljepših sportskih priča. Preko puta se nalazi najtrofejniji tenisač svih vremena. Isti onaj koji bi vam osvojenom titulom pobjegao na možda nedostižnih 6 Grand Slamova razlike i možda vas izbacio iz rasprava o najvećem. Ima dvije meč-lopte i servira na svom najdražem turniru. Sve je spremno za slavlje i od vas se očekuje samo da mu na mreži gospodski pružite ruku i čestitate. I što vi napravite? Opet pošaljete sve u neku stvar, i suca, i 15 tisuća onih koji su navijali protiv vas, i Oko sokolovo koje vas je živciralo, i skupljače loptica. Sve. I odigrate najbolji udarac u meču. Preokrenete meč. Najdulji meč u povijesti finala Wimbledona i jedan od najvećih mečeva svih vremena".

"Index" se tu ne zaustavlja sa hvalospjevima na račun najboljeg tenisera planete.

"Natjerate Amerikance koji su vas provocirali, i Britance koji su pljeskali vašim dvostrukim pogreškama, Švicarce koje ste rasplakali, i najtrofejnijeg svih vremena da svi uglas kažu: 'Ovaj čovjek je čudo!'", dodaje portal.

Autor teksta Armin Hasanbegović i sam priznaje da je bio među onima koji su voljeli da gledaju kako gubi, ali ipak tvrdi da je Novak najbolji svih vremena.

"Novak je najbolji, mislio sam da to nikad neću priznati. Kad bi Novak Đoković sutra završio karijeru, ostao bi upamćen kao najbolji tenisač svih vremena. To neće priznati samo najtvrđi obožavatelji Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Ali i njima je sve jasno. Od trenutka kad se pojavio, bio je osporavan i omražen. Osporavali su ga oni koji su svakim njegovim napretkom osjećali da je sve bliže njihovim idolima, a ne vole ga isti ti jer je prekinuo duopol najomiljenijih i najtrofejnijih tenisača svih vremena. Kako to da odjednom ne gledamo teniske El Clasice u završnicama turnira? Kako to da se iz neke neteniske zemlje pojavio mladić koji s toliko samopouzdanja izlazi na megdan najvećima u povijesti? Kako to da je taj mladić dostigao takav nivo bez slabosti u igri? I kako to da se naši idoli uglavnom predaju u mečevima s njim još u svlačionici?", piše hasanbegović i dodaje:

"I ja sam bio među onima koji su se to pitali. Volio sam kad gubi, ali on je rijetko gubio.. I ona pobjeda na US Openu 2011., pa pobjeda protiv Endija Mareja u Rimu nekoliko mjeseci prije, onda ono ruganje na zemlji s dotad nepobjedivim Nadalom na toj podlozi, osvajanje prvog Wimbledona, pa Davis Cup... Sve me živciralo. A onda sam vremenom shvatio - ne volim ga jer mu nitko ništa ne može. I prihvatio da je teniski svijet dobio novog vladara".

Autor teksta navodi da se Đoković osvojenim Vimbldonom, petim u šest odigranih finala i trećim preko Federera, približio Nadalu na dvije Gren slem titule zaostatka, a Švajcarcu na četiri. I taj broj najvećih titula je jedino zbog kojeg neki još tvrde da je Federer najveći svih vremena.

"Sve drugo je na strani najboljeg svih vremena", stoji u tekstu i potom navodi da su dokaz za to konkurencija - odnosno da je Đoković svoje trofeje osvojio u najjačoj konkurenciji koja je ikada postojala u tenisu.

Kao jedan od dokaza navodi i međusobne duele sa Nadalom i Federerom.

"Koliko puta ste vidjeli u očima Federera da se predao protiv Đokovića i Nadala, ponekad čak i pri izlasku na teren? Sigurno se možete sjetiti nekoliko mečeva, a oni koji više prate tenis, mogu se sjetiti najmanje desetak takvih susreta. Koliko ste puta vidjeli Đokovića da se predao protiv Federera i Nadala? Toga se već ne možete sjetiti. Đoković je tenisač koji će otići u Madrid, na Nadalov teren, i pobijediti ga. Tjedan dana kasnije ponovit će to u Rimu. Pobijedit će ga i na Roland Garrosu, ondje gdje Federer nikad nije bio ni blizu. Novak dominira i u međusobnim omjerima s drugom dvojicom. Pobjeđivao ih je na svim podlogama i u svim fazama najvećih turnira. Federer nikad nije osvojio Grand Slam da je na njemu pobijedio i Đokovića i Nadala. Đoković je na istom turniru slavio i protiv Federera, i protiv Nadala. Na kraju, brojke kažu - Đoković ima 28-26 protiv Nadala i čak 26-22 protiv Federera te ukupno 29-18 u finalu protiv njih. Jedini put kad je Federer pobijedio Đokovića u finalu Grand Slama bilo je 2007. godine, u Novakovom debitantskom finalu. Posljednji put na nekom Grand Slamu pobijedio ga je prije sedam godina! Novak je u takvoj psihološkoj prednosti u okršajima s Federerom da je u stanju dobiti meč u kojem odigra lošije od suparnika, kao što je to bilo jučer. Federer nikad u međusobnim dvobojima nije dobio takav susret. Đoković je najbolji kad je najpotrebnije, Federer je u takvim situacijama ranjiv, o čemu dovoljno govore njegovi promašaji iz jučerašnja tri tie-breaka", piše "Index.hr".

Treći kriterijum zbog kojeg autor Novaka stavlja na mjesto najboljeg svih vremena je njegova igra.

"Opće prihvaćeno mišljenje među tenisačima, stručnjacima i teniskim zaljubljenicima je da je najveći Novakov nivo igre znatno veći od najvećeg nivoa Federera i Nadala. Novak je najkompletniji tenisač, tenisač bez slabosti u igri. Ima bržih od njega, spremnijih, ima i onih koji imaju bolji forhend i servis, ali nitko nema paket udaraca, taktike, fizičke i psihičke snage kao on. Ne igra ofenzivno i elegantno poput Federera, ne igra na snagu poput Nadala, ali kad stane s druge strane mreže, suparnici se osjećaju da igraju protiv zida. Koliko god dobar udarac odigraju, loptica im se vrati", piše Hasanbegović.

Posljednji u nizu "dokaza" koje Hasanbegović navodi su Đokovićevi "vladavina i rekordi".

"Nitko nije dulje vladao svjetskim tenisom od Novaka Đokovića. Od 2011. godine, kada je preuzeo vrh, Đoković je osvojio 15 Grand Slam titula, dvije više nego Nadal i Federer zajedno te gotovo polovicu ukupno odigranih turnira. U tom periodu protiv Španjolca i Švicarca ima omjer 41-19. U njegovoj eri Nadal se prestao smatrati neupitnim vladarom zemlje, a Federer trave. Nitko u Open eri nije imao osvojena četiri Grand Slama u isto vrijeme. Nitko do Novaka Đokovića. Nitko do tenisača kojem je ovo 14. godina u nizu kako osvaja barem jednu titulu. Jedini je 2015. godine u jednoj sezoni, najboljoj sezoni nekog igrača u povijesti tenisa, uspio pobijediti sve TOP 10 tenisače. Jedini je osvojio sve Masterse. Ima veći postotak pobjeda od Federera i bolji je u finalima. I sljedeće godine srušit će Federerov rekord po broju tjedana na broju 1, rekord za koji se vjerovalo da nikad neće biti srušen. To je vjerojatno i najvažniji rekord koji će držati jer se Grand Slamovi igraju samo osam tjedana godišnje, a Đokoviću zastrašujuća konkurencija u leđa gleda već godinama" piše autor i zaključuje:

"Vjerujem da će do kraja karijere, možda čak i do kraja sljedeće godine, uloviti i Federerov rekord po broju Grand Slamova. Čak i da to ne uspije, ostat će najbolji kojeg smo gledali. Ne najtrofejniji, ne najomiljeniji, ne najelegantniji, ali najbolji".

(Index.hr)