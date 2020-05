Hrvatski teniser: Đokovićevi izgovori za poraze su smiješni

Hrvatski teniser Ivo Karlović jedan je od rijetkih igrača koji protiv Novaka Đokovića ima pozitivan skor.

Njegov učinak protiv trenutno vodećeg na ATP listi je 2-1 u pobjedama, ukoliko se računaju zvanični mečevi.

Ipak, Karlović je u razgovoru za "Večernji list" istakao da je Đokovića pobijedio tri puta.

"Zapravo je 3:1. Pobijedio sam ga i u kvalifikacijama turnira u Madridu 2005. godine, samo što ATP to ne bilježi. Nije da ga zadirkujem, ali spomenem mu taj podatak s vremena na vrijeme. Na što on počne iznositi smiješne izgovore, poput 'duvao je vetar' ili 'to je bilo 1847.'. Ne znam zašto je baš tu godinu izabrao...", rekao je Karlović.

Karlović ove godine slavi jubilej, 20 godina u profesionalnom tenisu.

"Pa, eto, već je i to što sam proveo 20 godina u profesionalnom tenisu veliki uspjeh. Naravno, bilo je puno uspona i padova, ali ta konstanta je nešto čime se izuzetno ponosim. Istakao bih još i pobejde nad prvim igračima svijeta Lejtonom Hjuitom, Rodžerom Federerom i Novakom Đokovićem", istakao je Karlović.

Karlović je otkrio na kraju kojim se rekordom ponosi.

"I ne znam koje sve rekorde držim po broju asova i koje sve što se godina tiče, ali ako bih morao izabrati, odlučio bih se za ove u godinama, starosne rekorde. Oni pokazuju karakter", zaključio je Karlović.