Htjeli oduzeti zastave Srbije na Australijan openu, mislili da su ruske (VIDEO)

Hiljade srpskih navijača i stotine zastava te države opet su obilježile meč Novala Đokovića na "Rod Laver Areni" u Melburnu. Đoković je tako u srpskoj atmosferi pobijedio domaćeg tenisača Alexa de Minaura 6:2, 6:1, 6:2 u osmini finala Australian Opena. Organizatori su probali oduzeti zastave Srbije misleći da su ruske.

Međutim, organizatori su pokušali onemogućiti da na tribinama centralnog terena bude mnogo srpskih zastava.

Na ulazima u arenu krenuli su Srbima oduzimati njihove zastave, na što su oni s pravom protestovali i tražili objašnjenje.

