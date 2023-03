Hurkač pred Đokovića: Pun sam samopouzdanja, veliki je izazov

Novak Đoković i Hubert Hurkač igraju danas četvrtfinalni meč mastersa u Dubaiju. Poljski teniser nije krio da ima samopouzdanja pred dvoboj sa najboljim teniserom planete.

Poljak je u razgovoru za "Sport klub" rekao da je optimističan i ne gubi nadu pred duel sa svjetskim brojem jedan, iako je svaki put do sada poražen.

"Biće interesantan meč, uvijek je zanimljivo igrati s Novakom. Biće to veliki izazov. Pobijedio me je svaki put, bilo je nekih neizvesnijih. Mislim da postajem bolji i jači svaki sljedeći put, vidjećemo. Bio je taj meč na Vimbldonu, Novak je sjajan na travi", rekao je 11. reket svijeta koji je do sada igrao sa Đokovićem četiri puta i sva četiri puta je poražen, posljednji put u Madridu prošle godine.

Hurkač je prošle nedjelje osvojio turnir u Marseju, a u Dubaiju je zasad pobijedio Ševčenka i Kotova.

"Mislim da sam pun samopouzdanja. Jeste izazovno doći iz dvorane ovdje, pogotovo prvi meč jer nema vremena za prilagođavanje, to radiš na terenu", zaključio je Hurkač.

Meč se igra oko 16 časova po srednjoevropskom vremenu. Prije toga svoje mečeve će odigrati Zverev i Sonego, potom Rubljov i Van de Zandshulp.