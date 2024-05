Hvala Rafa: Madrid plakao zbog Nadala (VIDEO)

Češki teniser Jirži Lehečka prošao je u četvrtfinale ATP Mastersa u Madridu savladavši Rafaela Nadala rezultatom 7:5, 6:4.

Lehečka će se u narednoj rundi igrati protiv ruskog tenisera Danila Medvedeva.

Čeh je nestvarno servirao tokom čitavog meča, a Nadal je svoju šansu tražio na drugi servis 30. tenisera svijeta.

To nije dovoljno često slučaj da bi slavni Španac izbjegao poraz, pa su mu i organizatori turnira ukazali posebnu čast po kraju meča – a nije izostajala ni podrška domaće publike.

Uplakana porodica petostrukog osvajača ovog turnira, kao i vidljivo emotivni Rafa, posmatrali su prilog koji su organizatori priredili u Nadalovu čast.

Prethodno je najavio da bi upravo od nastupa u Madridu mogla da zavisi odluka o daljem nadmetanju gdje se ''Kralj šljake'' etablirao kao neprikosnoveni šampion.

A po zavšetku meča uslijedio je oproštaj od velikog Španca kada je čitava ''Magična kutija'' plakala.

