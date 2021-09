I Pilić pustio suzu zbog Novaka

Proslavljeni trener Nikola Pilić, koji je sarađivao s Novakom Đokovićem govorio je o sada već istorijskom finalu US Opena. Vrlo je emotivno govorio o svom nekadašnjem učeniku, a na kraju i pustio suzu zbog njegovog poraza.

Proslavljeni teniski stručnjak Nikola Pilić, koji je Novaka još kao tinejdžera nadgledao u svojoj teniskoj akademiji u Njemačkoj, analizirao je finalni meč, prikazanu igru i sve što se dešavalo oko terena, u Jutarnjem programu RTS.

Posebno je istakao veliki emotivni pritisak pod kojim je Đoković već desetak godina, a posebno na samom turniru zbog potencijalnog osvajanja istorijskog trofeja i koliko sve to može uticati na njegovu igru uprkos svim njegovim sjajnim osobinama koje ga odlikuju.

Govoreći o predstojećim turnirima i šansama da naš proslavnjeni teniser dođe i do 21. titule, Pilić je istakao uvjerenje da će se to dogoditi već na narednom turniru, Otvorenom prvenstvu Australije.

"Pa niko nije osvojio devet puta Australijan open, pa to je jedino Novak uradio. On se osjeća fantastično u Melburnu i sigurno da ako se bude osjećao dobro da će osvojiti deseti. Ja sam siguran da su ambicije Novaka velike. Mlađi je od Nadala i Federera i siguran sam da će prije ili kasnije on osvojiti 21. titulu. Ali, samo da vam kažem, to nije bitno. Onog momenta kada je Đoković osvojio Vimbldon, stavio sam sve na sto i došao do toga da je u pet različitih komponenata najbolji na svijetu", rekao je Pilić.

Proslavljeni trener je posebno istakao da je, bez obzira na broj osvojenih titula, Novak za njega ostaje najbolji na svijetu.

"Neću biti subjektivan, Novak je za mene najbolji svih vremena. Novače, glavu gore, i meni je teško", kroz suze je na kraju rekao Pilić.

Nekadašnji slavni igrač, a sada teniski trener veoma je emotivno govorio o porazu svog nekadašnjeg učenika i na kraju nije odolio emocijama, pa je i on pustio suzu zbog propuštene istorijske prilike.

A jedna od odlika sporta su i burne emocije - u pobjedi i porazu. I nije tačno što kažu da veliki ne plaču...