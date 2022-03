"Imao sam problem sa disanjem, vrtjelo mi se u glavi"

Serija španaskog tenisera Rafaela Nadala od 20 pobjeda prekinuta je u finalu Mastersa u Indijan Velsu. Poražen je od Amerikanca Tejlora Frica s 3:6, (5)6:7 poslije dva sata i pet minuta igre, a nakon meča je rekao da je osjećao bol te da je imao problema sa disanjem.

Ovim porazom Nadal je ostao na 36 Masters titula, pa će rekord srpskog tenisera Novaka Đokovića morati da juri na nekom od narednih turnira, najvjerovatnije u aprilu u Monte Karlu.

Nadal je poslije finala priznao da se nije fizički osjećao najbolje i da je to bio jedan od razloga što je doživio prvi poraz od početka sezone.

"Iskreno, osjećao sam bol. Imao sam problem sa disanjem. Ne znam da li je u pitanju nešto sa rebrom, još ne znam. Kada dišem i kada se krećem, kao da mi je igla sve vreme iznutra. Vrtilo mi se u glavi pomalo jer je baš bilo bolno. To je vrsta bola koja me ograničava. Ne radi se samo o bolu, ne osjećam se dobro jer to utiče na moja disanje. Više je od razočaranja što sam izgubio, tako nešto sam odmah prihvatio, čak i prije nego što se meč završio. Više mi je krivo što osjećam da se mučim", kaže Nadal.

Još protiv Karlosa Alkarasa u polufinalu je davao znake da nije sve u najboljem redu.

"Dao sam sve od sebe. Nije bio moj dan, ali to se dešava. Imam iskustva u ovim situacijama. Teško je sa tim igrati u finalu poput ovoga. Borio sam se do kraja. Imao sam šanse u drugom setu, ali nisam ih previše iskoristio. Teško je sad analizirati meč jer nisam mogao da radim mnoge stvari. Možda nije momenat da se priča o tome, čak i pored toga što nisam sve mogao da radim kako sam želio. To je to, finale, pokušao sam, izgubio sam od sjajnog igrača", dodao je Rafa.

Pohvalio je igru Frica, koji je sa 20. skočio na osmo mesto na ATP listi i postao najbolje rangirani američki teniser.

I ne samo to, on je prvi Amerikanac od Andrea Agasija iz 2001. sa titulom na ovom turniru.

"Igrao je dobro, tokom nedjelje je imao nekoliko sjajnih mečeva, posebno u polufinalu. Čestitam mu na pobjedi. Njegova pobjeda u polufinalu je bila i veća od ove, jer je imao mnogo težeg protivnika tada nego danas. Igrao je sjajno i u Australiji, protiv Cicipasa ako se ne varam. Očigledno je da napreduje. Ovo je sjajan start sezone za njega", poručio je Nadal.

Teniser iz Manakora će se sada koncentrisati na svoj omiljeni dio sezone, turnire na šljaci.

"Iskreno, želim da sve bude savršeno za sezonu na šljaci. Sve do sada je bilo prelijepo. Tužan sam jer nisam mogao da igram kako sam želio, teško je imati ovakav osjećaj, vrlo je ružno kada se to desi u finalu. Ipak, u sportu ne vrijedi pričati o prošlosti. Pričajmo o sadašnjosti, a danas mi je teško. Nisam od onih koji lako potonu emotivno ili koji se lako uzbude u zavisnosti od momenta. Dva protekla mjeseca bila su sjajna, nezaboravna, vrlo emotivna. Uživao sam u stvarima za koje sam prije par mjeseci vjerovao da su nemoguće. Sada je vreme da riješim problem što je prije moguće, da pokušam na šljaci. Počinje dio sezone u kojem uživam da igram. Svaki turnir je poseban, nadam se da ću biti spreman za sve", zaključio je Nadal.

(B92)