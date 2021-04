Incident u Rimu: Teniser prijetio sudiji da će ga ubiti

Mladi italijanski teniser Đulio Zepieri prijetio je glavnom sudiji nakon što je izgubio meč na Čelendžeru.

Argentinac Huan Manuel Kerundolo pobijedio je 19-godišnjeg domaćeg predstavnika sa 6:0, 6:3. Uslijedio je nevjerovatan incident.

Italijan je ušao u raspravu sa sudijom koji ga je prvo upozorio.

"Stani, stani… To što pričaš neću da prihvatim lično. Ali moraš da razmisliš pre nego što progovoriš", rekao je sudija. Na šta mu je teniser odgovorio:

"Hoćeš da se raspravljaš? Izađi sa terena i ubiću te. Izađi, ako smiješ. Ako imaš hrabrosti."

Heated discussion between chair umpire and Zeppieri after match: Umpire “Stop, stop, stop. I am not taking it personally but think before speak” Zeppieri “Do you want to argue? Come out (of the court) and I will kill you, come out if you have balls” pic.twitter.com/dG4ue6FFvY