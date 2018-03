Indijan Vels: Čilić rutinski, kraj i za drugog brata Zverev

Čilić izborio plasman u treće kolo turnira u Indijan Velsu.

Marin Čilić pobijedio je Martona Fučovića rezultatom 2:0, po setovima 7:5, 6:3 u drugom kolu turnira.

Hrvatski teniser je u oba seta napravio po jedna brejk i to mu je bilo i više nego dovoljno da rutinski dobije meč.

Treći teniser svijeta je ostvario bolji rezultat nego prošle godine jer je tada završio učešće već u drugom kolu.

Marin Čilić će u trećem kolu igrati protiv Filipa Kolšrajbera. Nijemac vodi u međusobnim duelima 6:4.

Kraj i za drugog brata Zverev

Aleksander Zverev završio je svoje učešće na Indijan Velsu u drugom kolu.

Njega je na opšte iznenađenje pobijedio Žoao Sousa rezultatom 2:1, po setovima 7:5, 5:7, 6:4.

Meč između portugalskog i njemačkog tenisera, ruskog porijekla, trajao je dva i po sata i poslije mukotrpne borbe slavio je Sousa.

Zverev je grešio prilikom servisa, "ustupljivao" brejk lopte Sousi, što je on znao da iskoristi i dovede rezultat u svoju korist.

Prethodno je njegov rođeni brat Miša Zverev ispao sa turnira poslije poraza od Sema Kverija.

Sousi će protivnik u narednom kolu biti Miloš Raonić.

Raonić i Del Potro rutinski

Džek Sok, Markos Bagdatist, Miloš Raonić i Huan Martn Del Potro izborili su plasman u treće kolo turnira u Indijan Velsu.

Sok je pobijedio Tomasa Fabijana rezultatom 2:0, po setovima 6:2, 7:5 u meču drugog kola.

Američki teniser je sve vrijeme kontrolisao meč što se vidjelo prvenstveno u prvom setu, ali i u drugom, iako je gubio, uspio je da preokrene rezultat kada je gubio 5:2 u drugom setu.

Meč je počeo izjednačeno, ali je Sok sredinom prvog seta u petom gemu došao do brejka, a nakon toga odmah i do još jednog i rešio prvi set sa 6:2. Na početku drugog je startovao veoma nemotivisano i dekocentrisnao, što je iskoristio Italijan i čuvao brejk prednosti sve do 5:2, ali onda je Sok pokazao u čijim rukama je meč i bez većih problema napravio veliki preokret za konačnih 2:0.

Amerikanac će u narednom kolu igrati sa Felisijanom Lopezom.

Markos Bagdatis slavio je protiv Dijega Švarcmana rezultatom 2:0, po setovima 7:5, 6:4. Kipraninu će naredni protivnik biti 97. igrač svijeta Dudi Sela.

Raonić je rutinski pobijedio svog zemljaka Feliksa Ože-Alijasima rezultatom 2:0, po setovima 6:4, 6:4. Njemu će sledeći protivnik biti pobjednik iz meča Aleksandar Zverev - Žoao Souza.

Huan Martin Del Potro lako je savladao Aleksa de Minuara rezultatom 2:0, po setovima 6:2, 6:1. Argentincu je z atrijumf bilo potrebno okruglo 70 minuta.

Del Potro u sljedećem kolu igra protiv Davida Ferera.

Kraj za Džumhura i Krajinovića u dublu

Srpski i bosanskohercegovački teniseri završili učešće u konkurenciji parova.

Pjer-Hugo Herbert i Nikola Mai pobijedili su Filipa Krajinovića u drugom kolu turnira u Indijan Velsu u konkurenciji dublova rezultatom 2:0, po setovima 6:1, 6:2.

Francuski duo je gotovo bez poteškoća slavio, pa se meč završio poslije 47 minuta igre.

Krajinoć nastavlja svoje učešće u pojedinačnoj konkurenciji gdje će mu naredni rival biti najbolji teniser svijeta Rodžer Federer, dok je Džumhor ispao isa turnira i u konkurenciji singlova.

