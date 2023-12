Intervju koji će uzdrmati tenis: Đoković bez dlake na jeziku

Intervju Novaka Đokovića za emisiju "60 minuta" na američkoj televiziji CBS uskoro bi trebalo da bude objavljen.

Novak će otkriti ključ velikog uspjeha, govoriti o brzini, snazi, fleksibilnosti koji mu pomažu da dominira na terenu, a pričaće o nekim kontroverzama iz karijere i prošlosti, piše u najavi.

"Dopisnik Džon Verthajm ulazi u um teniske zvijezde koja obara rekord u njegovom rodnom Beogradu, u Srbiji. Govori sa njim o kontroverzi oko vakcinacije na Australijan openu, njegovom radu u promovisanju jednakosti u tenisu i razlozima zašto još uvijek igra", piše u opisu trejlera.

Novak Djokovic let us in on a key to his staggering success. Forget speed or strength, it's flexibility that enables him to dominate on the court. This Sunday, the tennis star discusses his legendary career and past controversies. https://t.co/mEN4CWeXMW pic.twitter.com/P6naZ3OpUz