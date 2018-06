Ismar Gorčić: Ako region ima nekoliko tenisera u top 100, zašto ne bi imala i BiH

​Ni­je la­ko us­pje­ti u te­ni­su, ali ako su mo­gli Da­mir Džum­hur i Mir­za Ba­šić, za­što ne još ne­ki te­ni­se­ri i te­ni­ser­ke? Mi­slim da tre­ne­ri do­vo­ljno ne mo­ti­vi­šu igrače i ro­di­te­lje, re­kao je Ismar Gorčić, ne­ka­da igrač, a sa­da tre­ner i pred­sje­dnik Glo­bal­ne aso­ci­ja­ci­je te­nis­kih pro­fe­si­ona­la­ca (GPTCA) za BiH.

Put do top 100 je ve­oma dug, a po­tre­bna su i ve­li­ka ula­ga­nja.

"Da bi igrač bio us­pje­šan po­tre­bno je mno­go to­ga da se po­složi. Pri­je sve­ga, tu su zdrav­lje i na­po­ran rad, ali tre­ba i isfi­nan­si­ra­ti 10 go­di­na tre­nin­ga, pu­to­va­nja na tur­ni­re i to je te­ško bez spon­zo­ra. Sve ma­nje ju­ni­ora igra te­nis, ali može se us­pje­ti. Ako Hrvat­ska ili Srbi­ja mo­gu da ima­ju i de­se­tak te­ni­se­ra i te­ni­ser­ki u top 100, za­što ne bi i BiH? Tre­ne­ri bi vi­še tre­ba­lo da podržava­ju dje­cu, da ih mo­ti­vi­šu i da vje­ru­ju da mo­gu da uspi­ju. Ka­da vje­ru­je­te u se­be, sve je mo­guće. Ko je upo­ran i ko vje­ru­je može us­pje­ti, na­ra­vno važno je da ga za­obiđu po­vre­de", re­kao je Gorčić.

Gorčić je kao pred­sje­dnik u GPTCA or­ga­ni­zo­vao ne­ko­li­ko se­mi­na­ra za tre­ne­re. Ta­ko je pro­šle go­di­ne u Sa­ra­je­vu pre­da­va­nje održao To­ni Na­dal, du­go­go­diš­nji tre­ner je­dnog od naj­bo­ljih te­ni­se­ra svi­je­ta ika­da Ra­fa­ela Na­da­la.

"Or­ga­ni­zo­vao sam tri se­mi­na­ra u BiH. Među pre­da­vačima su bi­li Al­ber­to Kas­te­la­ni i Na­dal. Ra­zmiš­ljao sam da po­no­vo do­ve­dem Na­da­la, možda u Ba­nja­lu­ku to­kom ovo­gdiš­njeg čelendžera, ali po­što je već držao pre­da­va­nje na­šim tre­ne­ri­ma, po­tru­diću se da dođe ne­ka­daš­nji tre­ner Sta­na Va­vrin­ke Ma­gnus Nor­man. Nor­man dos­ta ra­di na psi­ho­lo­škom pla­nu", re­kao je Gorčić i do­dao:

"Men­tal­na pri­pre­ma je naj­bi­tni­ja. Ne znam ko­li­ko se kod nas to­me pri­da­je pažnja, ali ima­mo dos­ta ju­ni­ora ko­ji ni­su am­bi­cio­zni i ko­ji ne vje­ru­ju da mo­gu da uspi­ju. Ne znam da li je to do igrača, ro­di­te­lja ili tre­ne­ra, ali bi­tno je da se ra­di na psi­ho­lo­škom pla­nu. Za­to se počinju održava­ti i se­mi­na­ri men­tal co­ach (za men­tal­ne tre­ne­re) i već su ne­ki ser­ti­fi­ka­ti do­di­je­lje­ni.

Gorčićeva želja je da je­dnog da­na osnu­je svo­ju te­nis­ku aka­de­mi­ju, a do ta­da ra­di pri GTA aka­de­mi­ji u Sa­ra­je­vu sa svo­jim ti­mom.

"Osno­vao sam tim od pe­tna­es­tak čla­no­va, to su dje­ca od 12 do 16 go­di­na, a među nji­ma su Mi­ja Po­po­vić, Ta­rik Baj­ro­vić, Lu­ka Pu­ljić, prvi na rang-lis­ti do 18 go­di­na, i Leo Pu­ljić, prvak BiH do 16 goi­dna, Fa­ruk Hadžič (treći na lis­ti do 18 go­di­na), Ami­la Ju­suf­be­go­vić, dvo­ran­ska prva­ki­nja do 16 go­di­na, Su­me­ja Isić, Ha­ris Sa­hman... S ob­zi­rom na to da sam bio igrač, la­kše mi je ra­di­ti s te­ni­se­ri­ma, a i oni me dru­gačije gle­da­ju jer sam i ja pro­šao put igrača. Poče­tni stav je odmah dru­gačiji. Ne kažem da znam bo­lje od dru­gih tre­ne­ra, ali imam is­kus­tvo, na ATP tu­ru sam bio 10-15 go­di­na, da­jem im am­bi­ci­ju da uspi­ju u te­ni­su, ali i u živo­tu", re­kao je Gorčić.



"Fa­tić može u top 200"

Bh. te­ni­ser Ner­man Fa­tić po­vre­me­no tre­ni­ra s Isma­rom Gorčićem.

"Ra­di­mo ka­da je u BiH. Ma­lo se iz­gu­bio po­slje­dnjih go­di­na, imao je po­vre­de, ali mi­slim i da bi vi­še tre­ba­lo da vje­ru­je u se­be. Ima kva­li­tet za top 200 (sa­da je 647. na ATP lis­ti) i vje­ru­jem da u taj krug može ući za dvi­je-tri go­di­ne", re­kao je Gorčić.