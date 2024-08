Ispisana istorija: Senzacionalno odigran najduži meč ikada

U moru vijesti sa US Opena i dok su u centralnom planu bili Janik Siner i Karlos Alkaraz, svoj meč prvog kola odigrali su Danijel Evans i Karen Hačanov, a malo ko je očekivao da će okršaj biti istorijski.

Britanac je napravio senzaciju i slavio sa 3-2 (6:7 , 7:6, 7:6, 4:6, 6:4) i kao 184. na svijetu prošao dalje.

Rus je bio među nosiocima kao 22. na planeti, međutim rival ga je šokirao u najdužem meču ikada na njujorškom Grend slemu! Naime, susret je trajao 5 sati i 35 minuta i gledaoci su uživali u spektaklu.

Posebno će se pamtiti nevjerovatan peti set u kom je Hačanov imao 4:0, međutim Evans je vezao šest gemova i u nadrealnom spletu okolnosti prošao u dalji tok takmičenja.

5 HOURS AND 35 MINUTES!!! Take a bow, Dan Evans and Karen Khachanov pic.twitter.com/noiPnkVDGU