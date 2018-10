Istominu prijeti drastična kazna

Denis Istomin je i dalje tema broj jedan u teniskim krugovima poslije sramne predaje meča prvog kola na Kupu Kremlja u Moskvi.

On je pri vođstvu Ričardasa Berankisa od 6:4, 5:4 i 40:0 predao meč i tako šokirao protivika i sve prisutne u hali koji su mu zbog toga žestoko zviždali.

Sve što je Istomin trebalo da uradi jeste da ne vrati lopticu u narednom poenu ili je ispuca u mrežu ili aut i Berankisu bi bila upisana pobjeda, ali ovako, ispao je krajnje nekorektan.

Berankis se spremao da servira za pobjedu kada je Istomin prišao sudiji i rekao da zbog povrede nije u stanju da nastavi meč. Litvanski teniser je bio zaprepašćen potezom kolege koji je potom bez vidnih problema odšetao sa terena iako je, navodno, prethodno iskrenuo zglob.

Takav potez Istomina izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežema i optužbe na račun Istomina da je to uradio zbog kladionica.

Ukoliko se dokaže da je zaista bilo tako, ATP bi mogao drastično da kazni Istomina, jer se najčešće radi o povezanosti igrača sa kladioničarskom mafijom.

Turnir u Moskvi je i ranije bio pod sumnjom, iako nije bilo dokaza da je bilo pokušaja nameštanja.

Prije 11 godina. čak je i Endi Mari morao da objašnjava svoju nespretnu izjavu datu poslije poraza od Janka Tipsartevića "kako svi znaju da se to dešava".

"Kada sam rekao svi znaju da se to dešava, mislio sam da su svi vjerovatno čuli da kako su trojica ili četvorica igrača otvoreno pričali o tome kako im je nuđen novac da izgube mečeve, što su naravno odbili", rekao je tada Mari.

Jedinica za integritet tenisa je nedavno objavila kaznu za Ukrajince, blizance Gleba i Vadima Aleksenka, koji su dobili kaznu doživotne zabrane takmičenja uz kaznu od 250.000 dolara zbog višestrukog namiještanja mečeva.

Ovaj nepoznati dubl tim, koji su van Top 1000 na listi, namiještali su mečeve na manjim turnirima u Rumuniji, Rusiji, Njemačkoj i Turskoj u periodu od juna 2015. do januara 2016.

Kada je riječ o povlačenju na meč lopti, takvih primjera je i ranije bilo. Na Rolan Garosu 2012. Aleks Bogomolov junior je gubio od Arna Klemona sa 6:2, 3:6, 4:6, 7:6, 5:4 i imao je servis na meč lopti za protivnika, kada je odustao zbog povrede.

Takođe, ove godine na turniru u Akapulku, Ukrajinka Dajana Jastremska je predala meč pri vođstvu Monike Puig od 2:6, 6:4, 5:0 i 40:0.

And this is Istomin walking out the court....



tbh looks a bit exagerated to retire at that point, but you never know without proof of suspicious odds movements. pic.twitter.com/MpTAsVkXvq