Italijanski teniser Fabio Fonjini za "Nezavisne": Glava mi je nekada najteži rival

Italijan Fabio Fonjini, jedan od vrhunskih tenisera, ali i tenisera koji su često u centru pažnje zbog temperamenta, otkrio je za "Nezavisne" koji mu je cilj za ovu godinu, ali i koliko ga je rođenje sina Federika promijenilo.

Trenutno 14. teniser svijeta, specijalista za šljaku i igrač kojeg odlikuje brzina, može da se pohvali sa sedam ATP titula u singlu i četiri u konkurenciji parova, trijumfom nad tada prvim teniserom svijeta Endijem Marijem, pobjedama u Dejvis kupu, činjenicom da je sa Simoneom Bolelijem činio prvi italijanski muški dubl koji je u Open eri osvojio grend slem titulu, ali i sa još dosta pobjeda i dobrih mečeva. Međutim, kada ga pitate na šta je najponosniji u 14 godina dugoj profesionalnoj karijeri ne izdvaja nijedan trijumf niti neki trofej.

"Najviše sam ponosan na poštovanje koje moje kolege imaju prema meni u svlačionici i na terenu, igrači su 'tenis' i kada dobijete njihovo poštovanje - to znači da ste učinili nešto ispravno", rekao je Fonjini u razgovoru za "Nezavisne".

Ipak, popularni Fonja priznaje da je teško imati istinske prijatelje u profesionalnom sportu.

"Mslim da je izuzetno teško, ali i vjerujem da je u jednu ruku moguće smatrati ih za prijatelje", kaže Italijan.

Prijatelje i "prijatelje" tenisere je pobjeđivao 313 puta na Turu (ima i 273 poraza), a među onima koji su morali da mu čestitaju nakon meča, osim Endija Marija, su legendarni Rafael Nadal, Dominik Tim, Marin Čilić, Grigor Dimitrov... Rješenje nije imao za Novaka Đokovića i Rodžera Federera.

"Najbolji igrači svijeta i moja glava su mi bili najteži rivali, vrhunski igrači jer su taaaako dobri, a moja glava... zato što nekada ne želi da radi", istakao je tridesetjednogodišnji italijanski teniser, koji je tenis počeo da trenira kada je imao četiri godine.

Fonjini ne krije emocije na terenu, zna i da reaguje ako misli da rival ili sudija nisu u pravu i to ponekad ne završi dobro jer izgubi koncentraciju, a dešavalo se i da dobije kaznu zbog nesportskog ponašanja. Zbog takvih stvari često završi na stupcima sportskih listova i bude top tema u drugim medijima, a ne zbog dobrih poteza i dobre igre, koju i te kako zna da prikaže.

"Svi imaju svoju osobnost, ja sam srećan s mojom, iako moram priznati da mi se to nekoliko puta tokom karijere obilo o glavu", priznaje Fonjini.

To nije bio slučaj u nedjelju, kada je osvojio sedmu ATP singl titulu trijumfom u finalu turnira u Bastadu nad Rišarom Gaskeom. Bila je to njegova druga titula u 2018. godini (nakon pobjede u Sao Paulu), a ako nastavi sa dobrim igrama, brojka bi do kraja godine mogala da bude i veća. Osim pobjeda, titula i dobrih mečava, Fonjini za ovu godinu ima još jednu želju kada je tenis u pitanju.

"Moja najveća želja u tenisu je tajna, a moj cilj u ovoj godini je da poboljšam moj najbolji rang, a to je 13. mjesto, koje sam zauzimao prije nekoliko godina", rekao je Fonjini, kojeg sada dva koraka dijele od plasmana karijere, a šta mu je bila najveća želja možda otkrije kada je ostvari.

Jedna od želja i stvari koje bi želo da promijeni u životu jeste da manje putuje. Ipak, najvažnije je da ostane zdrav. Kaže da su mu povrede najgore i period kada ne zna da li će se vratiti na teren i kada ga "proganjaju" pitanja da li će ponovo moći da radi ono što najviše voli i da se takmiči na najvišem novu.

Ipak, svi problemi i sva pitanja koja ga muče lakši su od kada je u njegov život ušla Flavija Peneta, grend slem šampionka i nekada šesta teniserka svijeta, s kojom je u braku dvije godine. Prošle godine su postali roditelji malenog Federika, a Fabio je srećnu vijest podijelio s navijačima na društvenim mrežama riječima: "Ja, ti, mi. Dobro došao, naš maleni".

"Činjenica da dobijete dijete mijenja život, mislite na budućnost i shvatate da ima nešto važnije od teniskog meča iako biste 'ubili' da pobijedite", istakao je Fonjini, koji svaki trenutak kada nije na terenu i na putu koristi da bude s porodicom.

Voli da se igra s Federikom, često je u šetnji sa sinom i suprugom, a neke od trenutaka podijeli i s navijačima.

Samo godinu dana prije svog vjenčanja šalio se s prijateljem Novakom Đokovićem na temu braka. Nole se tek oženio, pa je Fonjini postavio zajedničku fotografiju uz komentar: "Oženjen čovjek... Srećan čovjek???". Sada Fabio Fonjini kaže:

"Ja sam srećan čovjek sa porodicom!"

Humani Fabio

Fabio Fonjini je učesnik brojnih humanitarnih akcija. Pored ostalog, učestvovao je i u kampanji borbe protiv raka i istraživanja ove bolesti, ali o pomoći drugima ne govori mnogo.

"Nemam svoju humanitarnu organizaciju, ali pokušavam da pomognem neprivilegovanim ljudima, posebno djeci", rekao je italijanski trener.

Voli fudbal i Inter

Kao i većina Italijana, Fabio Fonjini obožava fudbal.

"Veliki sam fudbalski navijač i divim se najboljim igračima svijeta, posebno ako igraju za Inter - moj tim", rekao je Fonjini, koji ponekad zaigra fudbal, a kada mu obaveze dozvole, bodri fudbalere Intera.

Fonjini, voli i moto-trke i veliki je navijač Valentina Rosija, jednog od najboljih motociklista ikada.

Brojke

7 ATP titula u singlu osvojio, a devet puta je izgubio u finalima

4 ATP titulu u dublu osvojio

1 grend slem titulu osvojio u dublu

2014. je igrao polufinale Dejvis kupa

2015. je sa Simoneom Bolelijem osvojio Australijen open u dublu. Postali su prvi italijanski muški dubl sa grend slem titulom u Open eri.

13. mjesto mu je najbolji plasman u singlu, a u dublu je bio sedmi teniser svijeta