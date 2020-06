Ivanišević: Kad pozove Novak to je kao da pozove Real – krećeš pješice

Od Vimbldonskog šampiona do trenera jednog od najboljih igrača svih vremena. Goran Ivanišević uskoro će punih godinu dana biti dio tima koji radi sa Novakom Đokovićem.

Ovaj 48-godišnji Splićanin nalazi se u Beogradu gdje je u toku prvi turnir iz serije Adrija tura.

Regionalni teniski karavan narednog vikenda seli se u Zadar, gdje je njegova druga stanica. Upravo će Ivanišević biti direktor turnira na kojem se uz Novaka Đokovića očekuje i učešće najboljih hrvatskih tenisera.

Prilika je to, prema mišljenju Ivaniševića, da se pošalje prava poruka svim ljudima u regionu.

"Mi pričamo isti jezik, imamo isti mentalitet, nekada davno je to bila jedna zemlja. Sad smo se svi rasprštali. Ali u sportu nema mjesta za mržnju i zavist. Puno je fudbalera koji igraju u istim klubovima pa se podržavaju. Tenis je individualni sport, ali opet je lijepo vidjeti kada dođeš na jedan veliki turnir. Dvadeset balkanaca u svlačionici, jedan drugoga podržavaju, treniraju. Kada igraju meč, tih sat-dva svako hoće da pobijedi, ali poslije su opet prijatelji. Sutradan opet treniraju, tako da ovo je odlična stvar i naravno da je sport jedini koji sve može da približi i ujedini, da odnose postavi na normalan nivo, kakvi bi inače trebalo biti", ističe Ivanišević u razgovoru za Al Jazeeru Balkans.

Ivanišević ne krije da je bio pomalo iznenađen kada je stigao Đokovićev poziv, koji se prosto ne odbija.

"Pa to je isto kao da sam ja fudbalski trener i zove me Real Madrid. Odmah se kreće, pešice. Novak Đoković se ne odbija. Ja sam navikao da živim sa pritiskom I bilo bi dosadno da je sve u redu. Šta Novaka mogu da naučim? On je osoba koja stalno hoće da napreduje. Stalno se priča i gleda kako se može usavršiti njegova igra. I zato su njih trojica Đoković, Nadal i Federer tu gde jesu. Jer se ne boje da uče, napreduju. Prihvatuju svaku sugestiju. U tom dijelu je jako interesantno i lako raditi. Naravno može se nešto unaprijediti. Drugi servis mu je puno jači. Nisam mu ja rekao, hej serviraj 190 km/h drugi servis. Malo smo radili na toj tehnici. Ima samopouzdanje i sada servis ide 180 ili 190 km/h na važnu loptu. Uvek tu ima mjesta za napredak. On želi biti zapamćen kao najbolji svih vremena. Hoće da obori sve rekorde".

Ivanišević je ubijeđen da je ovo bila godina u kojoj bi Đoković u tome uspeo. Rodžer Federer mu bježi tri Grend slem titule, Nadal dvije.

"Ne da ima šanse, nego hoće. Ja se iskreno nadam da će ova korona nestati. Ove godine nikad psihički, fizički i teniski nije bio bolji. On je doveo svoje tijelo na jedan nivo kada mu je teško parirati. Mislim da je on jedini koji je mogao osvojiti kalendarski Grend slem. Ovo je po mom mišljenju bila ta godina. Jedino je Rolan Garos tu problem. Svi pričaju o Nadalu, ali ja sam se više bojao Dominika Tima koji je nezgodniji teniser. Nadal ne voli igrati sa Novakom. Korona je usporila sve, ali sigurno će rekorde oboriti. Jer spreman je, napaljen je".

Pandemija korona virusa je zaustavila sportski svijet. Stopirana je teniska sezona, ali i ulazak novih članova u tenisku Kuću slavnih. Među njima je i Ivanišević, koji će bar do sledeće godine morati da sačeka sa promocijom.

"Kad sam ja u pitanju ništa ne može lagano. Nisam znao da će cijeli svijet da stane zato što sam izabran u Kuću slavnih. Iako do toga ne dođe ja sam primljen i niko me ne može izbaciti. To je put koji je počeo prije 40 godina u teniskom klubu Split, završava se ulaskom u Kuću slavnih. To je ipak jedno priznanje da sam dao nešto ovom sportu, da su me ljudi zapamtili tokom 16 godina profesionalne karijere, da su voljeli da me gledaju, da su navijali za mene".

Ivanišević kaže da bi bio bolji igrač da je imao sadašnjeg Ivaniševića za trenera. Žali za nekoliko stvari u svojoj karijeri, ali ističe da je zadovoljan ostvarenim.

"Možda bih vratio nekoliko mečeva. Finale Vimbldona iz 1992. sa Agasijem gde sam bio veliki favorit. Nedavno sam gledao taj meč. On je prosto bolje igrao važne poene i zaslužio je da ga dobije. Da li bi moje eventualno osvajanje turnira promijenilo sve u mojoj karijeri? Vrlo je moguće, a možda i ne bi. Promijenilo bi sigurno finale iz 98, da sam ga osvojio protiv Samprasa, čovjeka koji mi je dosta uništio život. I tu sam bio bolji igrač, ali sam ga izgubio. Ali ko te to pita na kraju. Sve u svemu zadovoljan sam. Mašinu za vraćanje u prošlost nemamo, tako da ostajemo na budućnosti. Želim biti što bolji u budućnosti kao trener, otac, suprug. Jednostavno, dijelim ljude na dobre i loše. Nema veze odakle si, ko si, šta si, koje si boje kože. Ili jesi ili nisi. Okružen sam sa super ljudima, super prijateljima i to je najveće bogatstvo", zaključio je Ivanišević u razgovoru za Al Jazeeru Balkans.

