Ivanišević: Ljudi misle da je lako sa Novakom

Goran Ivanišević govorio je o velikom stresu koji nosi rad sa Novakom Đokovićem.

Trener prvog tenisera svijeta ponovio je koliko je teško biti u stručnom štabu Đokovića, sa svim pritiskom i najvišim mogućim očekivanjima.

Otišao je toliko daleko da vjeruje da skoro pa niko ne bi mogao da izdrži...

"Iskreno, jako je stresno. Ljudi misle da je moj posao sa Novakom lak, ali nije. Dao bih nekome nedjelju dana mog posla da vidi da li bi mi vratio taj posao. Sjajno je raditi sa takvim sportistom, ali takođe i vrlo zahtjevno", počeo je Ivanišević.

Kako je rekao, porazi nisu nešto što se računa.

"Finale nije dovoljno dobro, mora da se osvoji trofej. Računamo samo pobjede, računamo samo Gren slemove. To je veliki stres, ali to sam izabrao i volim. Gura me da učim sve više i budem bolji trener i osoba. Zaista uživam", rekao je Ivanišević, prenosi b92.

Hrvat poštuje svačiji rad, ali kaže da ima svoju filozofiju i da ne pridaje veliki značaj statistici.

"Nije da ne volim statistiku, ali nekad se pretjeruje sa njon. Volim sve jednostavnije, tako je najbolje i najlakše za igrača. Puno ima problema na terenu, ako mu daš milion informacija, onda može da bude frustrirajuće i da se izgubi. Novak je perfekcionista, ono što je dobro danas, sutra već nije. Moraš uvijek da nađeš način da budeš bolji. Zaista funcionišemo dobro".

Uporedio je sebe sa Marijanom Vajdom, još jednim trenerom Đokovića, kao i bivšim Borisom Bekerom.

"Marijan i dalje sjajno radi, dok Borisa puno respektujem kao igrača i trenera. Ipak, moram da kažem da je lakše nama nego onima koji nisu sa Balkana. Da bi razumio ljude sa Balkana moraš da budeš odavde. Komplikovano je, ali ujedno i olakšava odnos Novaka i mene jer govorimo istim jezikom", zaključio je.