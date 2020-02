Ivanišević: Novak je za mene već sad najbolji teniser u istoriji

Bivši vimbldonski šampion Goran Ivanišević izjavio je da je Novak Đoković "perfeksionista" i da svi udarci moraju biti savršeni, čak i na treningu.

Teniser iz Splita koji je dio Novakovog tima od Vimbldona prošle godine, u velikom intervjuu za "Jutarnji list" je otkrio kako funkcioniše saradanja sa srpskim asom.

Goran se prisjetio i prvog susreta sa Novakom, u akademiji Nikole Pilića u Minhenu.

"Nikad neću moći da zaboravim kad sam prvi put igrao s Novakom, koji je imao 14,5 godina, i kad mi je šjor Niko rekao: 'Vidi, kume, ja** ću odseć' ako ovaj ne bude broj jedan'. I to se stvarno vidi. Imate djecu koja igraju dobro, a imate i onu koja imaju 'to nešto'. To ne možeš kupiti, ili imaš ili nemaš. To razdvaja šampione kao što je Novak od nekoga ko će biti 20. ili 30. Novak je osoba koja stalno želi nešto novo, a takvu psihu još nisam vidio. To je ono što ga krasi i zbog čega je za mene najveći. I što će još pokazati s turnirima koje će osvojiti i rekordima koje će srušiti. Ako gledate u zadnjih 10 godina, niko mu nije ni blizu", kaže Ivanišević.

Goran je rekao kako je na početku saradnje mnogo savjeta dobio od Marjana Vajde i Miljana Amanovića, a otkrio je i kako izgleda kada su svi zajedno na treningu.

"Ne dešava se često da se razmimoilazimo u idejama. Marijan i ja smo uvijek u istom smjeru, jedino je Novak koji put nezadovoljan nekim udarcem, kad mi mislimo da za to nema razloga. Ali opet, on je na terenu, i dok on ne bude zadovoljan, možemo da pričamo šta nam je volja. Na primjer, sad u Australiji prije meča s Raonićem govori nam da mu je retern loš, da nije zadovoljan, da pada. Sad ja gledam: pa gdje je problem? I onda smo ulovili Karlovića, koji je još bio tamo, da ga zagrije dan prije. A Novak mu vraća servise k'o da Karlo servira s 500 metara udaljenosti. Bio je zadovoljan, ali ne skroz. I onda dođe protiv Raonića i izreternira čovjeka koji mu servira 220, 230 na sat. Novak je perfekcionista i dok sve udarce ne osjeća onako kako je zamislio, nije zadovoljan", dodao je Ivanišević.

Splićanin je objasnio pobliže i kako Đoković gleda na određene detalje.

"Možda on neke detalje vidi na drugačiji način nešto što ih vidimo Marijan i ja. Fascinantno je koliko prati tenis. Usred noći se sjeti nečega i pošalje nam poruku jesmo li mi to vidjeli. Na primjer, prije finala s Timom gledao je kako ovaj kad baca loptu lijevo, servira prema spolja, a kad baca desno, servira na 'T'. I u svaki detalj želi biti siguran, da nije propustio ništa što bi ga u meču moglo koštati. Neviđeno prati tenis, upoređuje ranije mečeve… Gledali smo Tima i Zvereva i već razrađujemo scenarija, što ako dobije ovaj, šta ako dobije onaj. Sjedimo na večeri, zezamo se, ali zapravo smo već u meču", kaže Ivanišević koji vjeruje da je u Đokoviću barem još dobrih pet sezona.

Pričao je i o Novakovoj trci sa rekordima.

"Federera bi po broju nedelja na broju jedan mogao da prestigne već poslije US Opena, a po Grand slemovima iduće godine. Ove godine ga može izjednačiti, za šta bi morao da osvojitsva tri preostala. Ali ako osvoji sva tri, onda bi opet napravio nešto što je uspio samo Rod Lejver. Ponavljam, za mene je već sada najbolji teniser u istoriji. Kad je prisutan, spreman i zdrav, nema boljeg. Šta će se sve gledati na kraju njihovih karijera, o tome će odlučivati ljudi, ali mislim da će Novak u svim bitnim kategorijama biti najbolji", jasan je Ivanišević.

(Jutarnji list)