Ivanišević: Prije ću ja osvojiti Umag nego što će Đokovića pustiti na US open

Trener Novaka Đokovića Goran Ivanišević govorio je o šansama za nastup srpskog tenisera na US Openu.

Šanse za to su jako male, jer ne djeluje da će se promeniti propisi za ulazak stranih državljana u Sjedinjene Američke Države.

"Oko US Opena ne znam, po meni teško. Veći sam optimista da meni direktor Tomislav Poljak da specijalnu pozivnicu i da ću ja osvojiti Umag, nego da će njega pustiti na US Open. Oni su kao država zatvoreni za nevakcinisane, za sada on ne može da uđe u zemlju. A turnir kao turnir, nema problema s njim", rekao je Ivanišević.

(b92)