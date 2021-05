Ivanišević: S Novakom je stres 24 sata i to nije zdravo

Nekoliko mjeseci prije nego što je osvojio Vimbledon 2001, od Ivaniševića je zatraženo da vježba sa 13-godišnjim Novakom Đokovićem.

"Igrali smo jedan set, a onda mi je dao malo čokolade jer je mislio da sam izgubio energiju", kaže Ivanišević.

"Bio je poseban. Imao je nešto što ne možete naučiti ili ne možete kupiti - s tim ste rođeni. Nije bio ni nekako impresioniran. Igrao je kao da se igrao sa starijim bratom. Uvijek ću se sjećati njegovih očiju, a tada je vjerovao da može da me pobijedi", izjavio je.

Ivanišević se sada nalazi u Đokovićevom trenerskom timu, pokušavajući da mu pomogne da sustigne Federera i Nadala po broju Grend slem titula.

"Da biste bili dio tima, morate biti brzi - brzo razmišljati. Uvijek morate da imate pripremljene odgovore i morate da budete u mogućnosti da ga pratite. Voli da uči, a ponekad treba i da budete ispred njega, jer ako niste spremni i pripremljeni, on vas jednostavno pregazi. Ponekad nije lako, da budem iskren. Veliki je izazov i čast mi je biti tamo, ali to može biti stres od 24 sata. Nije zdravo, definitivno, ali kada vidite rezultate, kada vidite da jeste dio nečega što može stvoriti istoriju, on vas pomjera naprijed", jasan je Ivanišević.

Na prošlogodišnjem Otvorenom prvenstvu Francuske, Ivanišević je bio uporan da će Đoković u finalu pobijediti Nadala. Ovog puta on to vidi malo drugačije, ali vjeruje da je Đoković najbolji igrač na svijetu u protekloj deceniji.

"Po mom mišljenju, Nadal je favorit broj jedan za osvajanje Rolan Garosa i samo je jedna osoba koja ga može pobijediti, a to je Novak. Đoković mora biti na 100%. Vidjeli smo prošle godine da se nije pojavio na finalu. Pojavio se prekasno. Nadalu ne možete dati previše prostora, inače će vas pojesti. Ako uzmete rezultate iz posljednjih 12 godina, od 2009. godine, osvojio je ubjedljivo najviše grend slemova, oborio je sve rekorde. Mislim da je najbolji. Uvijek će biti rasprave, ali ako zaista uzmijete rezultate u posljednjih 12 godina, daleko je - ne malo - daleko Novak najbolji teniser svijeta", zaključio je Ivanišević.

