Ivanišević: Sada mogu da dam otkaz

Nije uhvatila euforija Gorana Ivaniševića poslije još jedne pobjede Novaka Đokovića na grand slam turnirima. Hrvatski stručnjak, koji je već četiri godine u Novakom timu, ističe da je dobro odrađena priprema za meč sa Medvedevom.

"Taktiku smo znali. Puno tih servisa vani, koji izbacuju igrača sa terena i stalni izlasci na mrežu. Takođe bilo je važno ostati sa njim u relijima. Igrati mu po backhandu, hvatati ga na krivu nogu, jer znamo da on može da prebacuje do sutra. Naravno i trebalo je strpljenje. Medvedev je igrač, koji odigra savršeno pet gemova, a onda sve prospe u nekoliko trenutaka. Novak je taktički manje više sve besprijekorno radio, osim tog gubitka gema na svoj servis u trećem setu, ali on je čovjek od krvi i mesa. Brzo se oporavio i stigao do pobjede", kazao je Ivanišević.

Kao najteži meč na putu do trona, Goran je opisao duel protiv Lasla Đerea u trećem kolu u kojem je Novak nadoknadio minus od dva seta.

"Laslo je jedan jako nezgodan igrač. Mislim da je on bio u toj poziciji da vodi 2:0 u setovima, a i sam ne vjeruje šta se dešava. Tu sam blizu da dobijem, a opet ne znam da li ću uspjeti. Više hoću, nego što neću, to je bilo vjerovatno u Laslovoj glavi i to se tačno vidjelo u trećem i četvrtom setu. Ovo poslije toga je bilo sve kontrolisano i glatko. I polufinale i finale. Mada da je Novak izubio tie-break u drugom setu u finalu, sve je moglo da bude mnogo komplikovanije", rekao je on za Sport Klub, prenosi N1.

Saradnju sa Novakom na početku i sada opisuje na sljedeći način.

"Nije lakše nego na početku, ali sam se navikao. Već sam se ušemio. Čuješ ga ne čuješ ga. Falio mi je ovaj US open sa njim. Imao sam sa Čilićem, ali ne sa Novakom. I sada sam sve kompletirao sa njim. Imam sve grand slamove, masterse, turnire iz serije 500 i 250. Futures challengere neće igrati, tako da mogu slobodno otkaz da dam", kazao je Ivanišević.

O tačnim planovima Đokovića u narednom periodu nije mogao mnogo toga da kaže.

"U budućnost ne gledam. Moja budućnost je da sada idem na operaciju koljena, pa ćemo da vidimo. Što se Novaka tiče znam da ide na Davis kup. Poslije toga treba da se dobro odmori i pregrupiše. Mislim da u Kinu neće ići, ali moraće prije Torina i završnog turnira makar još nešto da odigra. Možda Paris. Vidjet ćemo, sada ćemo malo da uživamo u ovoj pobjedi", zaključio je Ivanišević.