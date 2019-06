Ivanišević: Velika je stvar kad te Novak pozove

Šampion Vimbldona iz 2001. godine, Goran Ivanišević novi je član tima Novaka Đokovića.

Vijest je iznenadila mnoge, naročito što nije bilo nikakvih indicija da će se tako nešto dogodoti, ali potvrđena je iz prve ruke od samog Gorana Ivaniševića.

Novak Đoković je u 14 časova imao zakazan trening na terenu u Orangi klubu, tamo su standardno bili i članovi njegovog tima na čelu sa Marjanom Vajdom, ali i novo lice- Goran Ivanišević.

To je odmah dalo povoda za spekulaciju da će se priključiti Novakovom timu.

Čim su završili trening, Ivanišević je u izjavi za srpske medije potvrdio da je informacija tačna.

"Izgleda da jesam", odgovorio je na pitanje da li je postao član tima Novaka Đokovića.

Nekadašnji broj dva svjetskog tenisa, potom je obrazložio kako je došlo do toga.

"Malo nenadan poziv, dogodilo se prije nekoliko dana, malo me to cimnulo i iznenadilo jer sam taman putovao za Švedsku. Nole je htio da dođem prije, ali imao sam seniorski turnir u Švedskoj koji sam prije dogovorio. Tako da sam to završio u subotu, a sada sam stigao na prvi trening i na žalost izgleda ću biti ovde samo prvu nedjelju. Opet imam obaveze koje pokušavam da odložim, ali toliko je toga da… Ipak, kad te zove jedan Novak Đoković, onda se dosta stvari stavi sa strane. Velika je to stvar, jedno veliko priznanje za mene kao trenera jer ne bira on bilo koga i zato što si mu drag, već te izabere ako možeš da mu pomogneš", izjavio je Ivanišević u razgovoru sa srpskim novinarima.

Poručuje da je sraćan što je dobio poziv svjetskog broja jedan.

"Drago mi je da su izabrali mene, što je i Marijan saglasan sa tim. Prvi trening je bio super, nadamo se da će ta saradnja potrajati", dodao je Ivanišević.

Potom je splitski teniser prenio utiske sa prvog treninga sa Novakom.

"Ovo je neka vrsta upoznavanja. Mislim, znamo se mi, bio sam mnogo puta sa njim na terenu ali sa druge strane, prvi put sam sa ove njegove. Malo smo popričali o mom viđenju nekih stvari, o tehnici, tako da evo, sad ćemo se bolje upoznati i onda ćemo sjesti i vidjeti šta dalje".

Nije htio da otkriva šta je njegov teniski radar otkrio pop pitanju Đokovićeve igre.

"To ćemo drugi put. Važno je da je Novak dobar u glavi i spreman da brani titulu. Kolšrajber je dobar protivnik za prvo kolo, treba ga poštovati, ali Novak je u odličnom stanju. Vidim da je nekako 'čist', poraz u Parizu od Tima malo ga je pomutio, ali mislim da je prvi favorit, ako sve bude u redu, mislim da će odbraniti titulu”, zaključio je Ivanišević.

