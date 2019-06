Ivanišević kritikovao srpsku javnost: Đokoviću ste iskopali grob

Goran Ivanišević otkrio je kako na Rolan Garosu navija za Novaka Đokovića. Ujedno je i kritikovao srpsku javnost zbog odnosa prema najboljem teniseru svijeta.

Kada je prije dvije godine Đoković završio sezonu odmah nakon Vimbldona zbog povrede, u Srbiji su na razne načine istraživali šta mu je i ko je kriv.

"Svi su ga već pokopali kad mu se dogodila ona povreda, pa i vi tamo u Srbiji. Sve sam pratio, napravili ste mu grob, ušli ste u razne teorije zavjere... Što se događa s njim, povezivali ste ga s nekim čudnim stvarima... Pitali ste se jede li meso, kako se hrani, zašto je smršavio", rekao je Ivanišević za Kurir.

Ipak, on je i tada vjerovao da će se Đoković vratiti na vrh.

"Ja sam uvijek znao da će se vratiti, to je balkanska glava, jak je on, prije svega mentalno, jer da nije tako, ne bi osvojio toliko grand slamova. Malo je u jednom razdoblju skrenuo s puta, što je možda i normalno, ali sada ponovo dominira tenisom."

Na Rolan Garosu, jedinom Gren Slam turniru koji je osvojio samo jednom, Đoković ove godine igra sjajno.

"Gledajući dosadašnje mečeve Noleta na Rolan Garosu, to vam je kao da se trkaju Ferari i Jugo. Ide Jugo, ali se raspadne, dok Ferari ide dalje i ne zaustavlja se! To je sada Novak u odnosu na druge. Igra s nevjerovatnom mirnoćom, vidi se da je spreman, u glavi je totalno čist i tačno zna što hoće. Tada je najjači i niko mu ne može prići. Mislim da samo on i Nadal mogu osvojiti Roland Garos. Rafa je blagi favorit, ali bih volio da Đoković ponovo podigne pehar u finalu. U stvari, tako moje srce kaže."

