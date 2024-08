Ivanišević o Đokoviću: Koliko je "pozitivno lud" igraće u Los Anđelesu

Novak Đoković je najveći teniser u istoriji i jedan od najvećih sportista ikad, rekao je nekadašnji Đokovićev trener Goran Ivanišević.

"Od njega se puno može naučiti, prošao je u posljednjih pet godina, i ja skupa s njim, mnogo loših stvari, nećemo o njima, ali sve se na kraju vrati u životu", ističe Ivanišević.

Ivanišević je bio gost filmskog festivala u Sarajevu i otkrio da je čestitao Đokoviću osvajanje olimpijskog zlata u Parizu, ali i najavio da će uskoro, poslije odmora, ponovo raditi kao trener.

"Čuo sam se sa Novakom poslije zlata i kad je operisao koljeno. Meni je toliko drago zbog toga jer znam koliko mu znači, znam koliko je htio to da osvoji i način na kraju je igrao to finale. Koliko je on "pozitivno lud" može igrati u Los Anđelesu za četiri godine. Ne bih se ja ništa čudio. Igrao je protiv momka 16 godina mlađeg, koji je brži i koji jače udara, a u tom finalu sve se okrene, niti je bio brži od njega, niti je jače udarao. U jednom trenutku je Novak izgledao mlađe od Alkaraza, zbilja k'o da sam ga ja osvojio i svaka mu čast", istakao je Ivanišević, piše Klix, prenosi Informer.

