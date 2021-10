Iz Melburna opet "prijete" Đokoviću: Virusu nije važno koliko ste trofeja osvojili

Premijer australijske države Viktorije Danijel Endrju još jednom je stavio u pitanje odbranu Australijan opena od strane Novaka Đokovića, jer je poručio da nijedan nevakcinisani teniser i teniserka, ili sportista, neće dobiti vizu za ulazak u Australiju.

Tamošnje vlasti trenutno utvrđuju kovid-19 ograničenja za turnir u Melburnu, dok je sam Đoković odbio da otkrije da li se vakcinisao ili ne i poručio da nije siguran hoće li igrati na prvom Grend slemu sezone.

"Mislim da nevakcinisani igrači neće dobiti vizu za ulazak u ovu zemlju, a i da dobiju vjerovatno bi morali da budu stavljeni u karantin nekoliko nedjelja. Virusu nije važno kako ste rangirani u tenisu niti koliko ste Grend slemova osvojili. Potpuno je nebitno, morate biti vakcinisani da biste zaštitili sebe i druge", rekao je Endrju.

Sam Đoković je jasno stavio do znanja da je igranje na AO "na dugom štapu"

"U celoj ovoj širini stvari, ja još ne znam da li ću igrati u Melburnu. Ne znam koji će mi biti raspored. Ima previše nagađanja. Mediji mnogo nagađaju i to mi je jako zasmetalo. Nisam se oglašavao previše zato što je svako pravio neke pretpostavke na osnovu onoga što sam rekao pre godinu dana. Jedna te ista stvar se vrti i mnogo se pravi razdor u društvu, ne samo u sportskom, nego u celom društvu, između onih koji su nevakcinisani i vakcinisani", rekao je Đoković.

Kaže da je tužno da su spali na to da nekoga diskiriminišu ako želi da odluči za sebe.

"Jako sam razočaran društvom svetskim u ovom trenutku i načinu na koji mediji prenose i vrše pritiske na sve ljude. Ima previše nejasnoća, previše nekih informacija koje i nisu validne, pa se pokažu da jesu, pa nisu, dosta se sve menja", rekao je Đoković za Blic.

Dodaje da zauzima stav koji zauzima i da je uvijek isto razmišljao.

"Neću da otkrijem svoj status da li sam se vakcinisao ili ne. To je privatna stvar i po našem zakonu ko god te pita, ti na neki način možeš i da ga teretiš za to što te je pitao. To je neumereno pitanje. Previše ljudi danas dopuštaju sebi takvu slobodu da pitaju stvari i da osuđuju čoveka. Šta god ti da odgovoriš: 'Jesam, nisam, možda, ne znam, razmišljam!' oni će to da zloupotrebe. Mediji su postali, nemam reč kako da opišem. Šire strah i paniku među ljudima i ja ne želim da učestvujem u tom razdoru. Osećam da su svi neprijateljski nastrojeni. Ne želim da im dajem povoda da pišu neke stvari o meni", istakao je Đoković.