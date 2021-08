"Iznenađen sam da Nadal dijeli savjete Đokoviću"

Pol Meknami, bivši direktor Australijan opena, smatra da je krajnje neobično to što je Rafa Nadal kritikovao ponašanje Novaka Đokovića.

Nadal ove nedjelje igra na Siti openu u Vašingtonu, u noći između srijede i četvrtka ukrstiće reket sa Amerikancem Džekom Sokom.

Španac se po dolasku u Vašington osvrnuo na učešće Novaka Đokovića u Tokiju gdje je posebno pričao o lomljenju reketa i bacanju istog na tribine.

Međutim, Meknami smatra da to nije bilo u redu od strane Nadala.

"Iznenađen sam da se Rafa uopšte upustio da odgovari i komentariše po tom pitanju. To nije po opštem kodu ponašanja među sportistima. Svi znamo da ste uvijek na korak i sami od toga da padnete", kaže Meknami.

Australijanac kaže da je on "stara škola" i da ne razumije često današnje igrače.

"Divim se Rafi, tako da me ovo baš zbunjuje. Krajnje je neobično, baš sam se iznenadio. Jedan veliki igrač da deli savjete kolegi velikanu? To prvi vijesti, ali nije idealno. Da se razumijemo, divim se Rafinom ratničkom duhu. Kralj je šljake, podloge koju volim. Ipak, iznenađen sam da jedan igrač priča o ponašanju drugog. Zovite me starom školom, ali tako je", zaključio je Meknami.

(B92)