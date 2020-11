"Iznenađen sam komentarom Novaka, ne bih volio to"

Tod Vudbridž, legendarni dubl teniser, protivi se mišljenju Novaka Đokovića kako bi grend slem turniri trebalo da se igraju u dva seta.

Vudbridž se tako pridružio Rafaelu Nadalu, koji je takođe stava da tradicija ne bi trebalo da se mijenja na najvećim teniskim turnirima.

"Nema šanse. Mrzio bih to da vidim. Najbolje kod tenisa je ta unikatnost grend slemova. Da biste postali GS šampion, morate da posjedujete različite kvalitete, vještine, da bude taktički i fizički spremni. Sve to dolazi do izražaja kod šampiona", rekao je Vudbridž za "Wide World of Sports".

Proslavljeni dubl teniser dodaje:

"Ako bi se i grend slem igrao na tri seta, onda bi svaki turnir izgledao isto, a to ne bi trebalo da bude tako. Malo sam iznenađen stavom Novaka. On je jedan od igrača koji pravilo 'pet setova' najbolje koristi. Veoma je spremna, dobro ide iz meča u meč i to mu sve dozvoljava da pobjeđuje više mečeva nego što bi to možda bio slučaj da se igra kraće".

Vudbridž zaključuje:

"Ako se bude igralo u dva seta, onda dajete priliku slabijim teniserima da prođu dalje, a tako ne bi trebalo da bude. Kada igrate u tri dobijena seta, onda morate da znate dobro da čitate igru, kada da pojačate, kada da usporite...".

(B92.net)