Izner odservirao 64 asa

Američki teniser Džon Izner plasirao se u treće kolo Vimbldona, pošto je pobijedio Belgijanca Rubena Bemelmansa poslije pet setova, 6:1, 6:4, 6:7, 6:7, 7:5.

Izner je imao 64 as udarca i spasio je dvije meč lopte pri rezultatu 4:5 u petom setu. Taj meč je sinoć prekinut zbog kiše.

To je treći najveći broj as udaraca na jednom meču na Vimbldonu. Izner je rekorder sa 113 as udaraca, koliko je napravio u istorijskom meču i pobjedi protiv Francuza Nikole Maua 2010. godine.

Taj meč igrao se tri dana, najduži je u istoriji tenisa, a peti set završen je rezultatom 70:68.

Mau je tada imao 103 as udaraca. Izner će u trećem kolu Vimbldona igrati protiv rumunskog tenisera Radu Abota.

Australijanac Nik Kirjos pobijedio je Holanđanina Robina Hasea sa 6:3, 6:4, 7:5.

Kirjos će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz duela Keija Nišikorija iz Japana i Australijanca Bernarda Tomića.

