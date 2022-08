Izner potvrdio da teniseri urgiraju da Ðoković igra na US openu

Američki teniser Džon Izner potvrdio je da postoje aktivni teniseri koji urgiraju da se najboljem srpskom teniseru Novaku Ðokoviću dozvoli da igra na US openu u Njujorku, od 29. avgusta do 11. septembra.

Izner je na "Twitter-u" odgovorio na pitanje Seta Dilona, vlasnika satiričnog sajta Babilon, koji je postavio konkretno pitanje: "Ima li ili nema aktivnih tenisera koji urgiraju da SAD dozvole Novaku Ðokoviću da igra?".

"Da. Kompletno ludilo je da ne može da se takmiči u ovom trenutku", odgovorio je Izner.

Novak Ðoković se nalazi u akademiji Janka Tipsarevića u Crnoj Gori, odakle je poručio da se sprema i trenira kao da će se takmičiti na posljednjem grend slemu sezone.

Kao strani državljanin koji nije vakcinisan protiv virusa korona, srpski as ne može da uđe na teritoriju Amerike i jedina opcija je da administracija SAD u njegovom slučaju napravi izuzetak kako bi mogao da igra u Njujorku.

Lunacy is the right word. Thank you, John!#LetNovakPlay https://t.co/nfNfgHWXty