Janko Tipsarević otkriva za "Nezavisne": Banjaluka pravi izbor za novi početak

Planiram da moj prvi turnir nakon povratka na teren bude na čelendžeru u Banjaluci. Banjaluku veoma volim kao grad, kao mlađi sam češće dolazio i mislim da nisam mogao da izaberem bolji prvi turnir za povratak tenisu, naravno pod uslovom da budem zdrav, rekao je za "Nezavisne" Janko Tipsarević, nekada osmi teniser svijeta.

Iza srpskog tenisera je težak period, operacije su ga odvojile od terena i spriječile da postigne još bolje rezultate i sada planira novi, po ko zna koji, povratak tenisu.

"Pre tri meseca sam sedmi put imao operaciju noge i zaista se nadam da više neću morati da idem na operacije. Počeo sam da treniram i u slučaju da ne bude bolova, u planu je da 10. septembra budem u Banjaluci i nastupim na čelendžeru. Zahvalio bih svim ljudima iz organizacije na dobijenoj vajld karti. I ja sam ranije nastupao na turniru TK Mladost, a i od kolega koji su igrali u Banjaluci sam čuo samo reči hvale", rekao je Tipsarević.

Ono što može da ga raduje jeste da se dobro osjeća, a osim priprema za turnire Tipsarević radi punom parom građevinske poslove.

"Sada sam u građevini, pravimo treću akademiju 'Tipsarević' u Beogradu, sa majstorima sam od jutra do mraka i sve ide svojim tokom. Kada se ti poslovi finalizuju, za otprilike mesec dana trebalo bi da počnem sa jačim treninzima", priča Tipsarević i dodaje:

"Ovakav početak mi ne znači mnogo jer sam bio u ovom 'filmu' ranije. Kada ojačam, kada umesto sat i po dnevno budem mogao bez bola da treniram četiri-pet sati - tada ću biti zadovoljan."

Nije mu bilo lako da prebrodi težak period, ali uz kćerku Emili i suprugu Biljanu sve je lakše.

"Neću da kukam i plačem. Imam fenomenalan život, svi su zdravi i srećan sam zbog toga, ali poslednjih četiri-pet godina sam se profesionalno namučio, a sa mnom i moja porodica. Ipak, da nije bilo njih bilo bi teško i ne znam da li bih uspeo da se vratim tenisu i da li bih imao želju ponovo da igram. Porodici sam najviše zahvalan", istakao je srpski teniser.

Nekada osmi teniser svijeta ne pravi velike planove kada je u pitanju profesionalni tenis. Kaže da je suviše rano za to i da je zaboravio šta znači igrati potpuno zdrav. Ipak, tenis zauzima i zauzimaće važno mjesto u njegovom životu.

"Ja sam pre pet godina presekao i odlučio čime ću se baviti kada ne budem igrao. Imam tri akademije u Beogradu, menadžersku agenciju sa WTA i ATP igračima i potencijalno ću se baviti trenerskim poslom. Nisam za opciju da 30-40 sedmica godišnje putujem sa nekim igračem po turnirima, ali ako bude posebna prilika i izazov, ko zna...", kaže teniski as.

Do tada je akcenat na Teniskoj akademiji "Tipsarević", koja postoji šest godina.

"U ovu akademiju je uloženo mnogo truda i novca i moja ideja je da postanemo dominantna akademija u ovom delu Evrope. Imamo 16 terena, 12 trenera i tri kondiciona trenera, imamo sjajan tim i mislim da su ljudi prepoznali strast prema tenisu svih zaposlenih", rekao je Tipsarević.

Bori se do kraja

Tipsarević može da se pohvali da je bio osmi teniser svijeta, da je osvojio četiri ATP titule, Dejvis kup..., a za "Nezavisne" je otkrio na šta je najponosniji i kada je bio najsrećniji kad je tenis u pitanju:

"Najponosniji sam na to što imam crtu da mogu da se borim do kraja šta god da se desi, a to je posledica vaspitanja roditelja i trenera Romana Savočkina. Upravo je moto naše akademije 'Nastavi da kopaš', kada je najlošije samo nastavi da se boriš i sve će biti dobro. Kada je reč o pobedama, najveću sreću sam osetio kada je Viktor Troicki pobedio Majkla Ljodru i osvojio poen kojim je Srbija osvojila Dejvis kup."