Japanac isprozivao Đokovića jer je napustio Ameriku

Novak Đoković otputovao je jednim od posljednjih aviona nazad za Evropu, pošto su turniri u Americi otkazani.

Đoković se javno oglasio prije polaska i savjetovao sve tenisere svijeta da ukoliko se nalaze u Americi da bi trebalo da napuste tu zemlju pošto kasnije to neće moći da urade zbog zabrane kontrole leta.

Ipak, njegove riječi izgleda da nisu doprle do svakog tenisera, pa je Taro Daniel, inače 112 teniser svijeta kritikovao javno najboljeg tenisera svijeta na svom Twitter nalogu.

On je objavio fotografiju jednog od članova Novakove ekipe kako se srpski teniser i njegov stručni štab nalaze u avionu uz komentar.

"Znači Đoković odlazi iz Amerike prije nego što su se turniri poslije Indijan Velsa otkazali ili odložili. Koju informaciju ja propuštam?", napisao je on.

Mnogi stali u odbranu Novaka Đokovića, kao ovaj komentar:

"Predsjednik Amerike je zabranio putovanja iz Evrope i do Evrope ka Americi u narednih 30 dana! Mislim da je odlučio da napusti Ameriku prije nego što bi dobio zabranu da napusti zemlju, onda ne bi vidio porodicu najmanje 30 dana!"

Japanac je i na to imao odgovor: "Sve su to tračevi dok ne postane zvanično".

Potom je nastavio: "Znao sam da neće biti turnira, baš kao i 98% igrača. On je predsjednik Savjeta igrača, a njegov odlazak govori da nam nisu rekli nešto!"

Daniel ističe da razumije odluku Novaka da napusti Ameriku, ali smatra da je morao da mu pošalje poruku pošto je predsjednik Savjeta igrača.

"Ne krivim Đokovića ovdje. Shvatam i svako bi trebalo momentalno da napusti Ameriku. Ali ATP/WTA bi trebalo da nas obavijesti, pogotovo zbog zabrane putovanja", pokušao je da se "opere" Japanac, prenosi "Kurir.rs".

So Djokovic is leaving US before any tournaments post IW are cancelled or postponed. What info am I missing? pic.twitter.com/p4sy3i6KUE