Jedna od najboljih teniserki zaplakala pred novinarima (VIDEO)

Jedna od najboljih teniserki svijeta Maria Sakari (18) bila je izuzetno emotivna nakon poraza u prvom kolu US Opena, pa je na kraju i zaplakala pred novinarima.

Osmu nositeljku pobijedila je 71. teniserka svijeta Rebeka Masarova sa 6-4, 6-4 a bio je to za Sakari treći uzastopni poraz u prvom kolu Grend slem turnira ove godine.

Dvostruka Grend slem polufinalistkinja iz 2021. i prošle godine treća igračica svijeta, briznula je u plač dok je govorila o svom nastupu i "neizvjesnoj" bliskoj budućnosti.

No athlete should feel like this. Maria Sakkari has made Greeks proud multiple times on and off the court with her personality and performance. So, don't judge if you can't relate. #USOpen @mariasakkari pic.twitter.com/YjLN4FneSn