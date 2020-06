Jelena Dokić: Umalo da se ubijem zbog okrutnosti oca

Nekadašnja četvrta teniserka svijeta Jelena Dokić mnogo je obećavala u karijeri, ali na kraju nije u potpunosti ostvarila potencijal.

Mnogi to pripisuju kompleksnom odnosu sa ocem Damirom, koji joj je bio i trener.

Dio svoje životne ispovijesti otkrila je u razgovoru za "Telegraph".

"Prošla sam kroz mnogo toga, ali nije bilo izbora. Bilo je ili da prolazim kroz to, ili da odustanem. Bilo je trenutaka kada sam, zbog okrutnosti oca, umalo izvršila samoubistvo. Tražila sam izlaz iz tenisa. Vjerovala sam da uvek može da se nađe nešto bolje. Sada cijenim to što imam priliku da popijem kafu na plaži. Sa godinama počela sam da cijenim male stvari koje vas čine sretnim. Igrala sam tenis 10 godina i borila se sa depresijom. Željela sam duže da ostanem u sportu i ostala bih da me je porodica podržala", rekla je Dokić.

U karijeri je osvojila šest titula, najbolji plasman na WTA listi bilo joj je četvrto mjesto u avgustu 2002. Najbolji plasman na Gren Slem turnirima joj je polufinale Vimbldona 2000.

(N1)