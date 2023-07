Jelena "prosula vodu" za Novakom pred finale Vimbldona (VIDEO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković danas od 15 časova igraće u finalu Vimbldona.

Protivnik će biti trenutno prvi teniser svijeta, Karlos Alkaras, a nema sumnje da ćemo gledati pravi spektakl u sudaru generacija i dva sjajna tenisera.

Ukoliko upiše trijumf, Novak će osvojiti 24. grend slem titulu i samim tim riješiti pitanje o najboljem teniseru svih vremena, ali i nastaviti pohod na kalendarski slem koji je posljednji put uspio da osvoji 1969. godine Rod Lejver, što jasno govori o tome kakvu priliku ima srpski as, piše srpska info.

Ulog je veliki, to je svima jasno, a Novak je na put do finala ispraćen na jedinstven način od strane svoje porodice.

Supruga Jelena zajedno sa djecom Tarom i Stefanom priredila je iznenađenje Novaku pri samom odlasku.

Oni su za Novakom “prolili vodu” što je srpski narodni običaj kada želimo sreću nekome.

