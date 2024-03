Jezive scene na terenu: Teniser pao u nesvijest (VIDEO)

Francuski teniser Artur Kazo pao je u nesvijest tokom meča kvalifikacija na turniru iz Master serije u Majamiju.

Tokom trećeg seta duela sa zemljakom Haroldom Majoom, prilikom pripreme za ritern, trenutno 74. na ATP listi, samo se srušio.

Pretpostavlja se da je razlog vrućina, odnosno iscrpljenost, zbog čega je morao i da preda meč prilikom rezultata 4:6, 7:5, 2:1.

U trenutku prekida meča, temperatura je bila viša od 35C.

Mnogima je pažnju skrenulo i ponašanje njegovom protivnika Majoa, koji je bio poprilično hladan u momentima kada su svi priskočili u pomoć njegovom zemljaku.

Kazo je, inače, na najboljoj poziciji u karijeri, a ove sezone ima skor 5-3 na ATP turu, a pažnju na sebe privukao je tokom ovogodišnjeg Australijen opena.

Arthur Cazaux fainted in Miami and was forced to retire. Likely due to the heat. Scary scenes. (via @Tennis4everrr) pic.twitter.com/hm5yg0aF7Y