Još dvojica tenisera izborila nastup na ATP finalu

Branilac titule Stefanos Cicipas i Aleksander Zverev izborili su nastup na ATP finalu, objavila je danas Asocijacija teniskih profesionalaca.

Prethodno su nastup na završnom turniru sezone, koji će biti igran od 15. do 22. novembra u Londonu, obezbijedili Novak Đoković, Rafael Nadal, Dominik Tim i Danil Medvedev. Ostala su još dva mjesta za turnir osam najboljih, a trenutno su nastupu u Londonu najbliži Dijego Švarcman i Mateo Beretini.

HE'S BACK 2018 champion @AlexZverev has qualified for the #NittoATPFinals in London! pic.twitter.com/Ea9jb0RHqr