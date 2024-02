Još jedan ludi Đokovićev podvig

Srpski teniser Novak Đoković započeo je svoju 413. sedmicu na prvom mjestu i prema tome je apsolutni rekorder.

Međutim, ne samo što je u tom aspektu bez ikakvog premca, ovaj ponedjeljak je označio još jednu kategoriju u kojoj Đoković ponovo ''stoji'' sam.

Naime, ovo će biti Đokovićeva 189. sedmica na prvom mjestu poslije 30. godine.

On ovime ima više sedmica na prvom mjestu nego svi ostali teniseri zajedno kada je u pitanju prvo mjesto poslije 30. godine – Nadal, Federer, Mari, Lendl, Konors, Njukomb = 188 sedmica.

Nole je već po ukupnom broju sedmica daleko u prednosti nad svim ostalim teniserima, a ovaj podatak samo u ističe njegovu dugotrajnost u profesionalnom sportu što je danas rijetka pojava.

Is this one of the craziest tennis stats ever? Novak Djokovic has more weeks as #1 after the age of 30 than every other man in tennis history combined. Djokovic: 189 weeks Nadal + Federer + Murray + Agassi + Lendl + Connors + Newcombe combined: 188 weeks Unreal longevity. pic.twitter.com/dzKYZ1wnQd