Jubilarni 50. rođendan velike Monike Seleš

Danas, 2. decembra, legendarna Monika Seleš puni 50 godina. Velika karijera koja je mogla da bude još veća.

Do 20. rođendana je ljevoruka Seleš već bila osvojila osam grend slem titula i dvije uzastopne sezone završila je kao svjetski broj 1. U aprilu 1993. dogodio se napad u Hamburgu, kada je nožem na nju nasrnuo Ginter Parhe, navijač Monikine najveće rivalke Štefi Graf, piše ''Sport klub''.

Poslije tog incidenta, Monika nikada nije više bila ista teniserka – do kraja karijere osvojila je još jednu grend slem titulu, Australijan open 1996. godine.

Život joj je zadao novi udarac 1998, kada joj je preminuo otac za kojeg je bila veoma vezana. Samo nekoliko sedmica kasnije igrala je poslednje grend slem finale u karijeri, na Rolan Garosu.

The way she played tennis. Magical Happy 50th birthday to @MonicaSeles10s! pic.twitter.com/sH3mz9Wx47