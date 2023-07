Kada bi Đoković mogao ponovo da bude prvi na svijetu

Uskoro počinje "nova tura" teniskih turnira i mnogi igrači se oštre za nove proboje i titule - ne i Novak Đoković i Karlos Alkaraz.

Njih dvojica će odmarati najmanje još čitavu sedmicu, a Srbin po najavama još dvije.

Da li bi srpski as mogao da se brzo, prije US Opena, domogne ponovo prvog mjesta svjetske rang liste? Mogao bi, ali pod nekoliko ogromnih uslova.

Novak i Karlos će preskočiti Vašington (serija 500), te Los Kabos i Kicbil (serija 250). Niko tu ne brani nikakve bodove, a onda kreće nešto ozbiljnija priča.

Teniski tur se u cjelosti seli na sjevernoamerički kontinent gdje 7. avgusta počinje Masters u Torontu.

Kao što je poznato, Đokoviću prošle godine nije omogućino da igra na turneji po SAD i Kanadi, tako da i nema šta da brani od bodova.

Sa druge strane, Karlitos ima tek 10 bodova od prošle sezone ispadanjem u drugom kolu, tako da će vjerovatno da produbi trenutnih 430 bodova razlike između njih dvojice.

Od toga zavisi kako bi moglo da se gleda na naredni Masters koji se nadovezuje na Toronto koji Đoković neće igrati.

Zavisno od toga, u Sinsinatiju će biti generalka za US Open i eventualnu smjenu na vrhu.

Već tu Alkaraz ima četvrtfinale i 180 bodova od prošle sezone.

Nema samo što bi možda moglo da dođe do kiksa, nego bi Novak svakom pobjedom na tom Mastersu smanjivao razliku.

Razlika do Toronta će ostati 430 bodova.

Svakim boljim rezultatom od drugog kola, Alkaraz bi dolazio do nove zalihe.

Kako bi ostalo u teoretskoj šansi za smjenu, potrebno je da neko Španca prvo zaustavi najkasnije u finalu, a poželjno po Srbina bi bilo da se to desi što ranije.

Onda bi Alkaraz branio svojih 180 bodova u Sinsinatiju, dok bi Đokovićev cilj bio da ode direktno do titule i uzme 1.000 bodova.

Pod pretpostavkom da dođe do finala Toronta, na početku Sinsinatija bi i prije odbrane četvrtfinala imao 850.

Ukoliko stvarno došlo do finala Toronta, onda bi mu upravo to četvrtfinale omogućilo da ode kao broj 1 na US Open.

Ako bi recimo ispao Karlos u polufinalu Toronta, onda bi mu bilo potrebno polufinale i u Sinsinatiju.

Jasan je princip - Alkaraz što gore prođe u Kanadi na Mastersu, to mora bolje na onom u SAD.

Sve, naravno, pod uslovom da se Novak Đoković okiti titulom u Sinsinatiju. Sve manje od toga svodi šanse na minimum.

Mnogo je trenutno bodova, situacija i ishoda u igri, te će poslije turnira u Torontu sve biti mnogo jasnije, prenosi Telegraf.

A, poslije US Opena... E, tu će Karlitos morati dobro da se pomuči jer brani titulu, a Novak dolazi bez bodova.

RASPORED TURNIRA:

31.07. - Vašington, Los Kabos i Kicbil (ne igraju ni Novak ni Alkaraz) *Karlos sigurno ostaje prvi

07.08. - Toronto (Novak ne igra, Alkaraz igra) *Karlos sigurno ostaje prvi

13.08. - Sinsinati (Igraju i Novak i Alkaraz) *Novak bi pod navedenim uslovima mogao do prvog mjesta

20.08. - Vinston Sejlem (Nepoznato da li igraju Novak i Alkaraz, ali pretpostavka je da neće uzeti učešće) *Šta god da se desilo do ovog momenta, ostaje tako

28.08. - US Open (Igraju i Novak i Alkaraz) *Novak, ukoliko nije već prestigao Alkaraza, ima velike šanse da to učini ukoliko osvoji