"Kada igrate protiv Novaka to je kao da igrate protiv zida ili mašine"

Bivša britanska teniserka Anabel Kroft opisala je igru najboljeg srpskog sportiste Novaka Đokovića.

Krof je, pored ostalog, i uporedila drugog i trećeg tenisera svijeta, Đokovića i Rodžera Federera.

Britanka je pohvalila Federera i njegovu lepršavu igru, ali i istakla šta je to što krasi igru najbolje rangiranog srpskog tenisera.

"Kada pričamo o Federeru vidimo estetsku ljepotu u njegovoj igri, u njegovim udarcima i kretanju, on je jednostavno veoma elegantan. Kod Đokovića je to sve mnogo jednostavnije, sve što on radi je obmanljivo i izgleda kao da igrate protiv zida ili mašine", rekla je Kroft.

Federer i Đoković su bili nadomak novog duela u finalu Šangaja, ali je Švajcarca ipak zaustavio Borna Ćorić u polufinalu.

Kroft dodaje da u Đokovićevoj igri postoji jedna stvar koja nije perfektna.

"Mislim da su voleji jedina svar u njegovoj igri koja nije perfektna. U svemu ostalom je neumoljiv, ima preciznost, balans... On je, takođe, mentalno jak, a to je pokazao kada ga je Ćorić 'bombardovao' iz svih udaraca", dodala je Anabel.

Podsjećamo, Novak je pobijedio Ćorića u finalu Šangaja i upisao svoj četvrti trofej u tom kineskom gradu, kao i ukupno 32. Masters.