Kada vam Novak Đoković poleti u zagrljaj (VIDEO)

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković sinoć je u Torinu osvojio novu titulu, svoju 98. u karijeri, a sedmu na Zvaršnom mastersu.

Novak nije krio svoje oduševljenje poslije novog istorijskog podviga, a čini se da su ista osjećanja dijelili i njegovi navijači širom svijeta, a naročito oni koji su bili u Italiji i uživo pratili još jedan veliki rezultat srpskog tenisera.

Naime, na stotine njih se skupilo ispred hotela u kojem je Nole odsjedao tokom turnira kako bi ga dočekali i sa njim podijelili sreću nakon nove titule.

Ono što je posebno rastopilo jeste zapravo Đokovićeva reakcija. On je prilikom izlaska iz auta potrčao u zagrljaj svojim fanovima, a iako je obezbjeđenje pokušalo da čitavu situaciju obuzda, upravo je Novak bio taj koji je potencirao na zagrljaju.

FANS warm welcome as @DjokerNole returns to the hotel in Turin Idemo, Maestro Bravo, N8LE pic.twitter.com/8hM4AglIEe