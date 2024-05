Kada vam zazvoni alarm, a igrate meč sa Novakom Đokovićem (VIDEO)

Novak Đoković igra svoj prvi meč u Rimu ove godine, a njegov protivnik je Korentan Mute.

Riječ je o Francuzu koji je karakterističan po svom, u najmanju ruku, neuobičajenom ponašanju na terenu. Bude tu i lomljenja reketa, svađe sa sudijama, sa protivnicima, dernjave na svoj tim i tome slično.

Međutim, ovaj je meč poseban jer ovako nešto nismo imali prilike da vidimo od strane kontroverznog Francuza.

Naime, na terenu se u jednom momentu čuo alarma da bi se na kraju ispostavilo da je to alarm koji dolazi sa Francuzovog telefona.

Wakey, wakey, @moutet99 The Frenchman's phone alarm goes off during his match with @DjokerNole!#IBI24 pic.twitter.com/ESEx36Cy9t