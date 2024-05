"Kakav je Đoković čovjek? Istinu ćete saznati u svlačionici"

Šta god da se desi Novak Đoković će se naći na udaru i to je činjenica od koje ne može da pobjegne čak ni kada mu se desi nevjerovatan maler pukom slučajnošću. Uvek ima komentara "Kako to da se baš njemu desi?".

Najbolji teniser planete ne igra u skladu sa svojom reputacijom jer je odigrao tek šest mečeva na šljaci prije Rolan Garosa, najmanje još od 2006. godine. Ipak, mnogi su bili skloni da njega prozivaju zbog svega što se desilo u incidentu sa flašicom, prenosi Nova.

To je primoralo Pola Meknamija, bivšeg direktora Australijan opena, da reaguje burno i da objavi repliku kako bi stao u zaštitu srpskog asa.

"Đokovića razni opisuju kao nekog ko izaziva podjele i ko je neiskren. Naravno, to dolazi od ljudi koji ga ne poznaju. Ako želite istinu, pitajte one iz svlačionice. To je mjesto gdje je on čovjek, izuzetno poštovan i popularan. Tako da, možda da provjerite sa njegovim vršnjacima?", poručio je Meknami.

