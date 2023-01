Kako Đoković može do broja jedan?

Pred vratima smo prvog Gren slema sezone, Australijan opena.

Vijest dana je da je Karlos Alkaraz otkazao dolazak u Melburn zbog povrede. Njegovo odustajanje znači da će doći do promjene među nositeljima.

Tako će Novak Đoković biti pomjeren sa petog na četvrtog nositelja u Australiji. To u prevodu znači da se ne može prije polufinala sastati sa Rafaelom Nadalom, ali da u četvrtfinalu može na megdan Danilu Medvedevu, kojeg je podsjetimo danas savladao u polufinala turnira u Adelejdu.

Takođe, već uveliko traju kalkulacije oko borbe za broj jedan. Šanse da se Novak vrati na poziciju broj jedan postoje. Rafael Nadal koji brani titulu ne može do novih bodova, tako da ni ne može postati prvi teniser svijeta. Kada je u pitanju Đoković, on mora osvojiti prvo Adelejd, a zatim i Australijan open, a onda čekati šta će uraditi prije svih Kasper Rud.

Norvežanin ima 1.000 bodova manje od Alkaraza. Ako osvoji Okland i dođe do finala Australijan opena, on će biti broj jedan. Ako Đoković stigne do dvije titule, a Rud ne uradi nešto od navedena dva, Novak ide na broj jedan. Ako budu u istom dijelu žreba u Melburnu, to bi mogli međusobno da riješe u potencijalnom polufinalu.

Inače, šansu ima i Stefanos Cicipas, ukoliko osvoji Australijan open pobjedom u finalu nad bilo kime osim nad Rudom. Ako titulu uzme neko ko nije ni Đoković ni Cicipas, a Rud pri tom ne uđe u finale, Alkaraz će ostati na prvom mjestu.