Kako Nole mrda kukovima (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković ponovo je na vrhu ATP liste, a to je proslavio na jedinstven način – zaplesavši uz poznatu kubansku numeru "Guantanamera".

Prije nego što mu je u Torinu uručen trofej za najboljeg tenisera u ovoj godini, Đoković je odlučio da proslavi činjenicu da je sezonu završio na prvom mjestu ATP liste, prenosi RTS.

Sa osmjehom na licu, osvajač 24 Gren slem titule zaplesao je uz taktove pesme Guantanamera na oduševljenje svih pratilaca na Instagramu, gdje je uživo prenosio svoju proslavu.

Djokovic getting pumped up before his Year End Trophy presentation Currently live on Instagram pic.twitter.com/FJHP9f0X58