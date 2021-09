Kako je anonimna Ema Radukani (18) postala nova teniska super zvijezda

Jedna od najvećih priča u tenisu posljednjih godina je Britanka Ema Radukani koja je prošla kvalifikacije US Opena i sinoć senzacionalno osvojila naslov na posljednjem Grand Slamu sezone.

Ema je rođena 2002. godine u Kanadi u veoma zanimljivoj porodici budući da joj je otac Ian porijeklom iz Rumunije, dok je majka Renee iz Kine.

Zbog toga i ne čudi što je svoj mentalitet i etiku pripisala teniskim idolima Simoni Halep i Li Na, koje dolaze upravo iz zemalja njenog porijekla.

Emina porodica preselila se u Englesku kada je imala samo dvije godine, a sa pet je počela igrati tenis.

Kao mala bavila se raznim sportovima i aktivnostima, uključujući golf, karting, motokros, ples i balet.

Takođe je veliki fan Formule 1, a odlučila se da nastupa za Veliku Britaniju čije je državljanstvo imala baš kao i kanadsko.

Za 18-godišnjakinju je teniska javnost prvi put čula prije tri mjeseca na Wimbledonu kada je kao 338. igračica svijeta postala najmlađa Britanka u posljednjih 40-ak godina koja je stigla do četvrte runde takmičenja.

Radukani je sada otišla veliki korak dalje te je sinoć na US Openu pobjedom protiv Lejle Fernandz postala prva teniserka koja je iz kvalifikacija stigla do naslova i to osvojivši svih 20 setova koje je igrala.

Ujedno je postala prva Britanka koja je osvojila Grand Slam nakon 1977. godine te je i najmlađa osvajačica Grand Slama nakon 2004. godine i tada 17-godišnje Marije Šarapove, prenosi portal Klix.

"Želim čestitati Lejli i njenom timu na sjajnom turniru. Igrala je fenomenalan tenis. Pobijedila je vrhunske teniserke i nadam se da ćemo odigrati još mnogo mečeva pa i Grand Slam finala. Ona je veliki borac. Znala sam da moram duboko kopati za svaki poen. Molila sam se da nakon pada ne napravim duplu grešku, na break lopti. Međutim, ostala sam u trenutku i prošla sam proces u mojoj glavi", rekla je Radukani nakon sinoćnjeg velikog trijumfa.

Vrtoglavi uspon mlade teniserke teško je iko očekivao za tako kratko vrijeme, a koliko je njen uspjeh veliki ogleda se i u tome koje je korake preskočila, uobičajene za mnoge teniserke.

Naime, Ema još nije pobijedila na meču WTA Toura, još nije odigrala meč na šljaci, još nije odigrala treći set u meču, još nije ušla direktno u glavni žrijeb nekog Grand Slam turnira te nije odigrala meč na Mastersu.

Ema je tek na početku karijere, ali nema sumnje da će ispravnim radom i ponašanjem biti jedna od velikana ovog sporta.