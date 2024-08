Kako se Đoković oporavlja od mečeva: "Pijem smuti Nik Kirjos" (VIDEO)

Novak Đoković otkrio je Niku Kirjosu kako se oporavlja od mečeva na Grend slemu.

Đoković se protekle noći plasirao u treće kolo US Opena nakon predaje zemljaka Lasla Đerea u trećem setu.

Kirjosa je zanimalo kako se Đoković oporavlja nakon velikih fizičkih napora s obzirom da ima 37 godina.

"Pijem smuti, Nik Kirjos. Šetnja po Central parku, pola dana sam u oporavku, sa momcima i timom. Trudim se da držim telo u dobro stanju jer nemam više 21 godinu. Posvećujem se procesu oporavka. Moraću mnogo bolje da serviram, biće sve teže i teže. Popirin je sjajan, igra odlično poslednjih nedelja, biće teško", rekao je Đoković, prenosi B92.

Naredni rival biće mu Aleksej Popirin, a meč je na programu vjerovatno u subotu ujutru, eventualno u petak uveče.

