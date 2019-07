Kakva igra u Londonu, Nole spasio dvije meč lopte (Uživo)

Novak Đoković igra protiv Rodžera Federera u finalu Vimbldona. Ovo je 48. međusobni susret dvojice teniskih velikana, a Srbin vodi u ukupnom skoru 25-22.Osim toga, Đoković je slavio i u posljednja tri susreta, uključujući Australijan open 2016, te Masterse u Sinsinatiju i Parizu prošle godine.

19.59 - Federeruzvraćai gledaćemo super taj brejk 12-12

19.55 - Velika borba u finalu se nastavlja. Đoković u dosta teškom gemu ipak uspjeva da poentira, 12-11 vodi trenutno.

19.46 - Federer opet na svoj servis izjednačava. Trenutno 11-11

19.43 - Teško da Novak pamti da je na ovaj način osvojio gem – 11:10!

19.40 - Federer je ponovo pronašao servis. Četiri od pet poena u gemu je osvojio na taj način – 10:10.

19.36 - Novak je osvojio 19 gem, ima šansudana Federerov servis osvoji titulu.10-9

19.32 - Najveći svih vremena i dalje se lavovski bore za titulu u Londonu. Federer jeizjednačio na 9-9.

He refuses to be beaten.@DjokerNole saves two Championship points in a row and breaks Roger Federer back to level at 8-8 in the fifth set #Wimbledon pic.twitter.com/pqrJjvbCH8